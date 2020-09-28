МОСКВА, 28 сен /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет заседание президиума Госсовета, где планируется рассмотреть планы по реализации нацпроектов.

Как ранее заявил сам Путин, планы будут обсуждаться с губернаторами, поскольку "мнение субъектов здесь крайне значимы, основной массив мероприятий воплощается именно на территориях, на местах".

КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНОВ

Путин 7 мая 2018 года подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года".

Указ президента лег в основу новых 12 национальных проектов, направленных на развитие самых разных отраслей – от здравоохранения и демографии до цифровой экономики, экологии и поддержки малого и среднего бизнеса. На реализацию национальных проектов предусматривалась сумма в 25,7 триллиона рублей.

Однако из-за распространения коронавируса, который повлиял на мировую экономику, национальные проекты необходимо будет скорректировать.

Президент, поручивший кабмину разработать план восстановления экономики, отмечал, что план должен быть скорректирован с нацпроектами.

Путин говорил, что по целому ряду объективных обстоятельств сроки выполнения отдельных программ могут быть сдвинуты и власти не смогут их реализовать в этом году.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что, в частности, в ходе заседания 28 сентября будут приняты решения по корректировкам нацпроекта "Здравоохранение".

НОВЫЙ ГОССОВЕТ

Это заседание станет первым после принятия поправок к Конституции. Путин говорил, что поправки о статусе Госсовета были призваны легализовать его и придать ему большую значимость, поскольку практика работы этого органа власти показала его востребованность.

Указ о Госсовете был подписан 20 лет назад. Он является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. В ближайшее время Госсовет ждут перемены: уже осенью в Госдуму планируется внести проект закона, где пропишут новый статус органа в соответствии с принятыми поправками в Конституцию.

Законопроект о Госсовете, как говорили сенаторы, готов и в ближайшее время будет внесен в Госдуму.