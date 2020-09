(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

— Осень Карабаха — Армения и Азербайджан в воскресенье вступили в полномасштабные боевые действия по всей линии фронта в Нагорном Карабахе, оказавшись на пороге новой войны. Объявленная в обеих странах военная мобилизация и радикальные заявления руководителей двух стран свидетельствуют об их решимости прибегнуть к силовому сценарию в условиях полного дипломатического тупика. В этой ситуации ключевую роль в посредничестве между сторонами может сыграть Москва: подтверждением этого стали телефонные переговоры с представителями противоборствующих сторон, которые провели в воскресенье российский президент Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Быстро поднятая не считается упавшей — Утвержденный правительством общенациональный план восстановления экономики в заключительной версии стоит 6,4 трлн руб. и с точки зрения финансирования более чем наполовину исполнен. В то же время документ, с которым ознакомился "Ъ", отличается от своих летних ранних версий: в истории правительств РФ это, видимо, первая попытка объединения уже предпринятых антикризисных действий и новых целей развития в единую программу. Основная идея плана из более 500 мероприятий до конца 2021 года — выход на рост в 3% ВВП через цифровизацию среды госуправления и взаимодействие с бизнесом, массовое дерегулирование, дорожные инвестиции и точечные субсидии.

— БАМ уходит в бесконечность — Общие пропускные мощности БАМа и Транссиба должны удвоиться за десять лет, достигнув 260-280 млн тонн к 2030 году. С такими рекомендациями выступила рабочая группа Госсовета по энергетике, попросив закрепить их в комплексном плане модернизации инфраструктуры. При этом ОАО РЖД собирается тарифными мерами уменьшить поставки на Восток энергетического угля — основного груза на этом направлении, переведя его на другие маршруты или заместив более доходными грузами.

— Нельзя же так взять — и отменить — В условиях вынужденного перехода бизнеса с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на другие налоговые режимы в 2021 году уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил в Белый дом пакет предложений по смягчению этого процесса. В частности, в них идет речь о снижении ставок по упрощенной и общей системам налогообложения и повышении доступности патентной системы и режима для самозанятых. Часть инициатив ранее уже обсуждалась экспертным сообществом и не нашла поддержки властей. Впрочем, в Белом доме рассматривают возможность корректировки действующих и создания новых налоговых режимов для малого бизнеса — инициативы войдут в обновленный нацпроект.

— Малый бизнес держится за трубу — Предложенные Минстроем критерии отнесения предприятий к теплосетевым организациям вызвали беспокойство у "Опоры России" — объединение опасается, что с рынка будут вытеснены добросовестные малые и средние компании, владеющие небольшими участками сетей. В Минстрое заверяют, что критерии еще дорабатываются, но в целом укрупнение участников рынка повысит надежность сетей и качество коммунальных услуг.

— Рынок ГЧП-проектов вернулся в 2010 год — Достигнутый за последние годы рост рынка инфраструктурных инвестиций в 2020 году был прерван ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, следует из обзора Национального центра государственно-частного партнерства (ГЧП). Поэтому за январь-сентябрь этого года объем привлеченных средств в эту сферу оказался вдвое ниже, чем за тот же период 2019-го, — 243 млрд руб. против 462 млрд руб.

— Партии получат кандидатов свыше — Среди ста финалистов конкурса "Лидеры России. Политика" оказались депутаты Госдумы и региональных заксобраний, представители "Общероссийского народного фронта" и Общественной палаты, а также известные политконсультанты. Конкурс курируется администрацией президента, его победителей планируется определить в этом году, что дает им теоретический шанс попасть в число кандидатов в Госдуму-2021. "Единая Россия" и "Справедливая Россия" готовы рассмотреть победителей в качестве своих кандидатов, а КПРФ и ЛДПР отдают предпочтение результатам собственной кадровой работы.

— Протесты врачей не сошлись с санитарным режимом — Всероссийская акция медработников "Заплатите за COVID" оказалась под угрозой срыва из-за эпидемии: в 20 городах врачи получили отказы властей согласовать серии пикетов в связи с действующим режимом повышенной готовности. Несмотря на это, в выходные пикеты медиков все же состоялись в Пензе, Астрахани и Санкт-Петербурге. Согласованные акции прошли также во Владимире и Глазове (Удмуртия), где врачи потребовали выплат за работу с пациентами с коронавирусом — их анонсировал в апреле президент Владимир Путин — и расширения списка получателей таковых.

— Партия одномандатного большинства — Власти поставили цель на выборах в Госдуму 2021 года провести своих депутатов в 210 из 225 одномандатных округов, говорят источники "Ъ" в администрации президента и "Единой России". Это должно с запасом обеспечить Кремлю конституционное большинство даже при снижении рейтингов ЕР. Собеседники "Ъ" утверждают, что пока перспективы прохождения пятипроцентного барьера малыми партиями, которые могли бы стать в Думе партнерами единороссов, выглядят неочевидно. Некоторые эксперты считают расчет на взятие двух третей мандатов силами одной лишь партии власти ошибочным, так как это не соответствует общественным настроениям.

— Мосгордума открывает второй сезон — 30 сентября Мосгордума соберется на первое в новом рабочем году пленарное заседание. Основной документ, над которым депутатам предстоит работать в осеннюю сессию, — проект городского бюджета, в который из-за пандемии будут внесены значительные коррективы. Лидер фракции "Яблоко" Максим Круглов ожидает, что дебаты по бюджету будут даже жарче прошлогодних, когда заседание продлилось более десяти часов. А лидер фракции КПРФ Николай Зубрилин назвал "хорошим знаком" тот факт, что осенью будут рассмотрены все инициативы фракции, отложенные с прошлой сессии.

— "Ряд оппозиционных депутатов занимаются просто ловлей хайпа" — О планах на осень и особенностях работы в условиях резко возросшего представительства оппозиции "Ъ" рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

— Наезды, развороты и откаты — Автошколы просят МВД доработать проект регламента по приему экзаменов на право управления автомобилем. Этот документ, который вступит в силу в 2021 году, уже вызвал бурную общественную дискуссию, поскольку вводит серьезные коррективы в привычные испытания для водителей. В частности, речь идет об отмене "площадки" (тестов в рамках закрытой учебной территории) и введении единого 30-минутного экзамена по вождению в условиях городской среды.

— Чекисты исчезают в полночь — Как стало известно "Ъ", в Домодедовский горсуд поступили материалы уголовного дела в отношении уроженца Белоруссии Андрея Цейко, обвиняемого в похищении человека, разбое и вымогательстве. По версии следствия, он с двумя знакомыми напал на подмосковный коттедж бывшего офицера ФСБ, ныне работающего в сфере IT-технологий. Бизнесмену сделали некую парализующую инъекцию и на его же джипе вывезли через Белоруссию на Украину, где он был осужден за контрабанду шпионской техники, но смог вернуться на родину.

— Деньги МВД украли по-олимпийски — Как стало известно "Ъ", вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств при реконструкции к зимней Олимпиаде-2014 двух сочинских санаториев МВД России, в которых проживали полицейские, обеспечивавшие безопасность Игр. Двое подсудимых получили внушительные — шесть и семь лет — сроки, третий отделался условным наказанием. Суд удовлетворил гражданский иск МВД и солидарно взыскал с осужденных в пользу ведомства 67 млн руб.

— Белорусский протест перешел МКАД — В воскресенье белорусская оппозиция провела так называемую народную инаугурацию Светланы Тихановской в противовес "тайной инаугурации" Александра Лукашенко, которая прошла в середине прошлой недели. Протестующие собрали больше 80 тыс. человек, перекрыли проспект Независимости и несколько часов шли по нему из центра Минска. В итоге они пересекли МКАД и добрались до глубокой окраины — Уручья.

— Книги запылились на полках — Трафик посетителей и выручка российских книжных магазинов после открытия восстановились только примерно на 80%. Из-за этого о сокращении числа точек задумалась даже крупнейшая сеть "Читай-город", до этого не закрывавшая магазины из-за пандемии. Ритейл надеется на восстановление хотя бы к середине весны 2021 года.

— Добровольным пенсиям не одолеть депозиты — Доходности по добровольным пенсионным программам (НПО) негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в долгосрочном периоде лишь немногим превышают инфляцию и ниже накопленной для депозитов. В таких условиях НПО не пользуется спросом ни у корпоративных клиентов, ни у граждан. Мешает и отсутствие массового предложения. Сначала для НПФ приоритетными были обязательные пенсионные продукты (ОПС), которые затмили НПО, теперь их смущает низкая маржинальность добровольных накоплений.

— Интернет-провайдеров пропишут за деньги — Минцифры предложило ввести механизм компенсаций от операторов связи управляющим компаниям (УК) жилых домов. Это могут быть разовые и ежемесячные платежи, по сути, за доступ к инфраструктуре для размещения сетей связи. Большинство операторов, которые уже и так платят УК в совокупности до 2,7 млрд руб. ежегодно, но без фиксированных правил, против введения нового механизма.

— Жизнь ниже ватерлинии — Дмитрий Бутрин о публично-политической составляющей скандала с утечкой данных FinCEN. Крупные утечки данных, подобные Panama Papers, всегда заставляют нас беспокоиться — какого рода это новости: политические, криминальные, международные или экономические?

— "Траст" заработал на переоценке — Банк непрофильных активов "Траст" в августе показал рекордную прибыль — 16,7 млрд руб., став третьим по этому показателю после Сбербанка и Альфа-банка. Другие банки демонстрируют гораздо более низкие результаты, в том числе из-за необходимости создавать резервы по портфелю кредитов. "Трасту" же помогла переоценка ценных бумаг и валютных активов, которая и обеспечила высокий положительный результат за месяц и впервые сделала банк безубыточным с начала года.

— Инвесторы вернулись из отпуска — После четырехнедельного перерыва международные инвесторы увеличили вложения в российские фонды, на минувшей неделе приток составил более $30 млн. Однако тенденция не выглядит долгосрочной — основные покупки сделаны на фоне восстановления цен на нефть. В целом же рынки развивающихся стран пребывают в неустойчивом состоянии на ожидании новых ограничений для бизнеса в условиях напряженной эпидемической ситуации и отсутствия четких сигналов от регуляторов в отношении монетарных стимулов.

— Банки размениваются на мелочи — Переход крупных банков к выдаче гражданам маленьких займов на короткие сроки становится тенденцией. Вслед за Альфа-банком и Тинькофф-банком этим решил заняться Почта-банк. Традиционно такие займы были вотчиной микрофинансовых организаций (МФО). У банкиров они пока доступны только действующим клиентам и позиционируются как беспроцентные. Но при возникновении просроченной задолженности и вплоть до ее полного погашения такие займы становятся платными, со ставками, сопоставимыми с МФО.

— "Арктик СПГ-2" подбирают судовладельцев — По данным "Ъ", владельцами танкеров, которые планируется заказать для проекта НОВАТЭКа "Арктик СПГ-2" на азиатских верфях, могут стать "Совкомфлот" и японская Mitsui OSK Line (MOL). "Совкомфлот" уже подтвердил планы участвовать в конкурсе, итоги которого должны быть подведены в октябре. Судоходная компания и MOL могут разделить заказ. При этом число судов в рамках контракта, по словам источников "Ъ", снизилось с десяти до шести в связи с переносом сроков ввода другого проекта НОВАТЭКА — "Обского СПГ".

— Зеленую генерацию готовят к рынку — Отборы проектов строительства ВИЭ-электростанций по программе поддержки 2025–2035 годов объемом 400 млрд руб. пройдут по новым правилам. Минэнерго предлагает выбирать инвестпроекты по наименьшей одноставочной цене за киловатт-час, а сумма гарантированного платежа будет рассчитываться исходя из объема выработанной электроэнергии. Регуляторы считают, что такой подход повысит эффективность ВИЭ-станций и позволит в будущем отказаться от их господдержки. Однако инвесторы в ВИЭ указывают на множество противоречий и рисков в новой концепции.

— Масло не покажется — Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ бьют многолетние рекорды. С августа котировки взлетели на 35% и 22%, до 30-34 тыс. и 71 тыс. руб. за тонну соответственно. Рост цен стимулируют слабый рубль, активная торговля на мировых рынках растительных масел и плохие прогнозы нового урожая подсолнечника. Аналитики предупреждают, что российское масло в мире становится слишком дорогим и крупные импортеры могут начать менять поставщиков.

— Поставщики и сети толкаются на доставке — Производители продуктов и розничные сети начали обсуждать новый спорный вопрос в рамках механизма саморегулирования. По данным участников рынка, ритейлеры, вопреки исходным договоренностям, меняют базис поставки с распределительных центров на магазины, что добавляет расходов поставщикам и создает для них риски штрафов за срыв сроков. В то же время отсутствие гибкости в логистике у поставщиков создает проблемы для сетей.

— Mail.ru Group заигрывает с облаками — Интернет-холдинг Mail.ru Group готовит к запуску свой сервис облачного гейминга. На этом рынке в РФ уже работают в том числе сотовые операторы и "Сафмар" Михаила Гуцериева, надеясь на быстрый рост доходов в сегменте в ближайшие годы. Для Mail.ru Group игры остаются драйвером выручки на фоне снижения рекламных доходов из-за пандемии.

— Инвесторы цедят молоко — Третий российский производитель молока — казанский агрохолдинг "Красный восток", основанный погибшим экс-депутатом Госдумы от "Единой России" Айратом Хайруллиным, начал избавляться от активов. Две его фермы в Тамбовской области могут отойти крупному производителю сахара и масла ГК АСБ, которая таким образом войдет в новый для себя бизнес. Возможности для инвесторов в отрасли есть, но негативным фактором будут долгие сроки окупаемости вложений.

— Внутренним разработкам закроют выход — Софт, который разрабатывают для внутренних нужд государственные органы, корпорации и компании, не сможет участвовать в госзакупках, следует из проекта постановления Минцифры. Подобные продукты, как правило, появляются для выполнения требований по импортозамещению, указывают эксперты. При этом решения, которые разрабатываются в таких условиях, могут быть хуже глобальных конкурентов.

ВЕДОМОСТИ

— Между Арменией и Азербайджаном начался масштабный военный конфликт — Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 сентября в 7.30 мск объявил в своем аккаунте в Facebook, что азербайджанская армия начала наступление на Карабах. В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило в 7.30 мск, что армянские вооруженные силы обстреляли азербайджанские военные и гражданские объекты, а в 9.10 мск объявило о начале "контрнаступательной операции по всему фронту".

— Правительство утвердило механизм стимулирования бурения скважин в России — "Все решения для сохранения нефтесервисных компаний и темпов восстановления нефтедобычи после окончания сделки ОПЕК+ приняты", — заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов на брифинге 24 сентября в рамках Тюменского нефтегазового форума. Он рассказал, что для этого в России будут создаваться SPV-компании (компания специального назначения, создается под конкретный проект. — "Ведомости"). Учредителями каждой SPV будет банк и нефтяная компания.

— Поправки в Конституцию меняют судебную систему на местах — Советник главы Ингушетии Исса Костоев заявил о намерении властей ликвидировать Конституционный суд (КС) республики как "малоэффективный": после создания в 2009 г. он принял лишь 24 постановления при стоимости содержания в 20 млн руб. в год. С заявлением Костоев выступил 25 сентября – после того как 22 сентября депутаты республиканского парламента отказались рассматривать и вернули главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову законопроект, предполагающий упразднение КС Ингушетии уже с 1 октября.

— ГЧП приглашают на долговой рынок — Высоконадежным долговым инструментом для инвесторов в перспективе могут стать облигации, выпущенные в рамках секьюритизации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Потенциальный объем этого рынка эксперты рейтингового агентства "Эксперт РА" оценили в 800 млрд руб. Соответствующие выводы представлены в исследовании "Секьюритизация проектов ГЧП: современная техника доступна".

— IDS Borjomi построит свой крупнейший завод в Подмосковье — Компания IDS Borjomi Russia (российское подразделение IDS Borjomi International) договорилась с девелопером PNK Group о строительстве завода по производству питьевой воды в Подмосковье, сообщили стороны и подтвердил представитель Cushman & Wakefield, которая выступает консультантом этой сделки.

— Китайский Haval заключил СПИК о локализации производства в России — Компания "Хавейл мотор мануфэкчуринг рус" ("дочка" китайского автоконцерна Great Wall) вложит 42,4 млрд рублей в локализацию производства в России кроссоверов, внедорожников и ключевых компонентов к ним — это предполагает подписанный автоконцерном и Минпромторгом специнвестконтракт (СПИК), сообщил "Ведомостям" представитель Haval.

— "Киевская площадь" купила бывший агрокластер Дмитрия Ананьева — ООО "Южный молл" стало победителем торгов по продаже имущества компаний "Финанc инвест", "Алькор", "Терра инвест" и "Моссельпром Домодедово", следует из информации на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. Им, как сказано в лотовой документации, принадлежит несколько логистических комплексов примерно на 60 000 кв. м и участки на 32,5 га, в том числе под строительство складов в Домодедове.

— Авиакомпании недовольны приоритетом "Аэрофлота" в полетах за рубеж — Во вторую очередь открытых для авиасообщения стран попали Казахстан (только город Нур-Султан), Киргизия (Бишкек), Белоруссия (Минск) и Южная Корея (Сеул). Правительство разрешило рейсы в первые три города с 21 сентября, в Сеул – с 27 сентября. Немногим ранее, с 9 сентября, были разрешены рейсы в Египет (Каир), ОАЭ (Дубай) и на Мальдивы (Мале). Но количество полетов ограничено: в каждый из этих городов разрешено летать от одного до трех раз в неделю.

— У Русской медной компании могут отозвать лицензию на медное месторождение в Башкирии — Минприроды рассмотрит вопрос о прекращении лицензии Русской медной компании (РМК) на Салаватское месторождение меди, сообщили "Ведомостям" в Минприроды. В министерстве пояснили, что вопрос будет вынесен на комиссию по досрочному прекращению права пользования недрами при выявлении нарушений и отклонений от проектных решений (не уточнив сроков заседания).

— Amazon запустила сервис по стримингу игр — Американская компания Amazon 24 сентября запустила сервис по стримингу игр. Интернет-гигант рассчитывает таким образом побороться за долю в зарождающемся сегменте рынка игр. Конкурентами Amazon будут Microsoft, Sony и Google, которые уже открыли свои собственные аналогичные сервисы (Xbox Game Pass, PlayStation Now и Stadia соответственно). Как отмечает Financial Times, ни для одной из четырех крупнейших технологических компаний США игры не являются основным бизнесом, но все они проявляют повышенный интерес к этому рынку.

— Как Amazon автоматизировала бизнес-процессы — Последние 10 лет Amazon работала над автоматизацией офисной работы по программе, которая сейчас известна как Hands off the Wheel (можно перевести как "Беспилотник"; HOW). Она делала это не ради сокращения штата, а с целью автоматизировать задачи, чтобы занять людей созданием новых товаров – сделать больше силами уже нанятых сотрудников вместо продолжения прежней деятельности с меньшим количеством персонала. По-видимому, эта стратегия окупилась.

— Космический масштаб импортозамещения — Российская навигационная система "Глонасс" стала витриной борьбы России с технологическими санкциями США и Евросоюза. Собранные из иностранных деталей спутники предстоит перевести на российскую элементную базу, при этом не допустив снижения качества сервисов и надежности спутникового флота. Скрыть неудачу будет невозможно: спутники в публичном доступе и проанализировать их работоспособность можно из любой точки Земли.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

— Лесные братья — Среди зарегистрированных преступлений в сфере экологии незаконная вырубка леса занимает первое место, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. В интервью "РГ" он рассказал о борьбе с лесным браконьерством.

— Полиция заплатит — Воронежский суд взыскал с МВД 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда адвокату, у которого был незаконно проведен обыск. Юристы отмечают важность прецедента, поскольку речь по сути идет о защите адвокатской тайны.

— Реформа такси буксует — Агрегаторы и водители такси по-прежнему не могут договориться о новых правилах работы сервисов. Остаются неурегулированными несколько пунктов. Речь идет, например, о том, кто будет нести ответственность в случае ДТП.

— Собянин ответил на вопросы горожан по ситуации с коронавирусом — Заболеваемость коронавирусом в столице, как и во всем мире, растет. Например, 27 сентября за сутки было выявлено 2016 новых случаев, в то время как всего десять дней назад их было 730. Выросло на 30 процентов и количество госпитализированных.

— Ликвидация — Три года назад в городе Кизнер была уничтожена последняя капля химического оружия — вещества Vx. Решить эту задачу России удалось благодаря появлению Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия, которое возглавил Валерий Капашин.

— Задача-минимум — Росстат посчитал медианную зарплату, от которой с 2021 года будет зависеть минимальный размер оплаты труда. Предварительная цифра — 30 457 рублей. Статистики использовали для расчетов новый источник данных.

— Диалог с гарантией — Президент Владимир Путин выступил с заявлением о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области информационной безопасности. В частности, он предложил США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая выборы.

— Ставка на потребление — ВВП России вырастет в 2021 году на 2,7% при консервативном сценарии развития экономики и на 3,3% в базовом сценарии. На 2022 год показатели составят 2,9% и 3,4% соответственно. Такие данные содержатся в подготовленном минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития России на 2021 год и плановый период до 2023 года.

— Рост идет по плану — Правительство одобрило общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике. Мероприятия плана — всего более 500 — рассчитаны до конца следующего года.

— Знайте — вас не бросим — Житель "деревни" Тумэн Доржиев не может нарадоваться обретению личного пространства. Он 18 лет прожил в доме-интернате. И вот теперь: "Все свое, телевизор свой. И посуда, и время — все свое, — разводит он руками и улыбается. — Вот только варить еду тяжеловато маленько, но благодаря Васильевне, ее наставлениям, мы научимся".

— Когда ставка больше, чем 13 — Министерству финансов предстоит совместно с регионами обсудить, какие доходы граждан должны облагаться НДФЛ по ставке 15%. "РГ" спросила экспертов, какие виды доходов коснется нововведение и могут ли появиться исключения.

— Не оставить за кадром — "Единая Россия" проработает вопрос распространения программы "Земский доктор" на города с численностью населения выше 50 тысяч жителей. Об этом глава партии, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил в ходе приема граждан, который он провел в режиме видеоконференции.

— Деловой завтрак — Гостем "Делового завтрака" в "РГ" станет ректор Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Эскиндаров. Свои вопросы ему вы можете задать во вторник, 29 сентября, по телефону 8-800-200-09-09 или уже сейчас по электронной почте zavtrak@rg.ru.

— Большая чистка — Доля солнечной и ветряной генерации в энергобалансе России невелика и останется таковой в дальнейшем, считают в Минэкономразвития. Увеличение доли возобновляемых источников энергии потребует значительной перестройки сетевой инфраструктуры и системы накопителей.

— Без рубля бюджетных средств — Нацпроект "Экология" постоянно находится в фокусе внимания правительства. Под этим углом и надо рассматривать поездку правительственной делегации на Таманский полуостров, где высокие гости инспектировали уникальный во многих отношениях грузовой порт.

— Стратегическая переправа — Менее четырех месяцев потребовалось "Российским железным дорогам" для того, чтобы возвести современный безопасный мост на месте рухнувшей 2 июня 2020 года переправы через реку Кола. Открытие этого объекта 28 сентября 2020 года означает, что движение по единственной железнодорожной ветке, связывающей Мурманск с другими регионами России, восстановлено в полном объеме.

— Задание на дом — С понедельника крупнейшие компании-работодатели в Москве по рекомендации мэра Сергея Собянина возвращают полную или частичную удаленку. Но теперь компании, уже "обкатавшие" такой формат, готовы быстро вернуть его хоть с сегодняшнего дня.

— Укол с иммунитетом — На проведение прививочной кампании от гриппа правительство дополнительно выделило 4 млрд рублей. Она продлится до начала ноября, хотя стартовала на месяц раньше, чем в прошлые годы: с 1 сентября. А все потому, что в этом году сезонный грипп будет циркулировать на фоне пандемии коронавируса.

— Миллион помог — В столице проходят рейды, в ходе которых идет проверка, как на предприятиях торговли соблюдается масочный режим. Деятельность магазинов, в которых обнаруживаются нарушения, временно приостанавливают или владельцев штрафуют. Так, в конце прошлой недели оштрафовали Центральный универмаг на Петровке.

— Не дотянули… — В Харьковской области во время учебного полета упал транспортный самолет Ан-26 с офицерами и курсантами ВВС Украины на борту. Выжить удалось только одному человеку из 27. Расследованием крушения займется специальная комиссия.

— "Швекзит" откладывается — 27 сентября жители Швейцарии проголосовали по инициативе, которую уже окрестили прямой дорогой к "альпийскому брекзиту": консерваторы предложили пересмотреть соглашение с Евросоюзом о свободном перемещении людей. Эксперты отмечают, что тема нескоро уйдет с политического горизонта.

— Месть с тесаком — Восемнадцатилетний пакистанец Хассан А., который набросился у бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo на двух человек и нанес им тяжелые ранения, сознался, что хотел отомстить. Следователям он сообщил, что его возмутила повторная публикация эпатажным изданием издевательских карикатур на пророка Мухаммеда.

— Карабах под огнем — Глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с резким обострением ситуации в Нагорном Карабахе призвал стороны к прекращению огня и переговорам. Призывы к деэскалации прозвучали и из других стран.

— Вирус уселся за парты — В Риме под проливным дождем прошла массовая акция протеста, в которой приняли участие обеспокоенные учителя, школьники и их родители. По мнению манифестантов, школа больше не является безопасным местом.

— Полосатый день — В Приморье в 21-й раз отметили День тигра. Из-за сложной эпидемиологической обстановки пришлось отказаться от традиционного праздничного шествия, но локальные площадки — выставка фотографий тигра, конкурс чтецов "Береги природу", игра "Тигриная почта" — работали.

— Остановка на кофе с Wi-Fi — В городах России появились необычные павильоны на остановках общественного транспорта. Здесь можно высушить ботинки, посмотреть картины Айвазовского и узнать историю далекого острова.

— Кровь износа — После обрушения пешеходного моста в подмосковном Ступине возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин для объективности поручил расследование сотрудникам центрального аппарата ведомства.

— Столкнулся на встречке — Жуткая авария произошла 27 сентября под Калининградом — пассажирский автобус Янтарное — Калининград столкнулся с грузовиком. Погибли шесть человек, в том числе девятилетний ребенок. Десять человек госпитализированы, некоторые из них — в тяжелом состоянии.

— Пересадка на "Кленовом бульваре" — Восточный участок Большой кольцевой линии московского метро будет сдан в 2022 году. Как сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, подрядчики опережают график почти на год.

— Площадь в 200 миллионов — В расположенном в трехстах километрах от Екатеринбурга городе Верхотурье, который из-за обилия православных памятников еще называют духовной столицей Урала, открылась обновленная центральная площадь.

— Гробовая тайна — В подмосковном Сергиевом Посаде со всеми почестями похоронили бывшего начальника районного УВД, настоящего патриарха местной милиции и бессменного председателя районного Совета ветеранов МВД Анатолия Русакова. Но пожелания "земли пухом" не сбылись. Оказалось, что заслуженного милиционера похоронили на месте чужого захоронения.

— Тропа в кадр — В Калининском районе Санкт-Петербурга открылся новый необычный творческий клуб "Вкадре" — для тех, кому от 14 до 30 лет. В нем можно будет изучить азы тележурналистики, режиссуры, кино, мультимедиа, получить начальные знания операторского дела и монтажа. Также в новом пространстве откроются студии танцев (хип-хоп-шоу), вокала, стендап-камеди и даже диджеинга.

— Праздник Засечной черты — В Туле во всем разгаре масштабные торжества по поводу 500-летия Тульского кремля. В числе праздничных мероприятий гастрономический фестиваль и фестиваль уличных театров, спортивные забавы и чеканка монет.

— Вышли на дистанции — Из-за вспышки заболеваемости коронавирусом ученики 51 класса 35 школ Ростовской области переведены на дистанционное обучение. Новый учебный год на Дону начали как обычно. В школах были введены лишь незначительные ограничения: сокращены некоторые уроки, уменьшилось количество детей в классах.

— Вы полагаете, будет зима?— Гидрометцентр опубликовал вероятный прогноз погодных аномалий с октября нынешнего года по март 2021 года. Например, в центре европейской территории, в том числе и в Москве, зима может быть холоднее прошлогодней.

— Как по нотам — Жители Ивановской горки, одного из самых узнаваемых исторических уголков Москвы, подпишут меморандум с компанией AB Development, которая начнет реконструкцию района. Застройщики подтвердили обязательство сохранить знаковые места центра: книжный клуб-магазин "Гиперион" и музыкальную гостиную Юргенсона.

— Наука побеждать — Памятник легендарному российскому полководцу Александру Суворову открыли в минувшую субботу во Владимирской области. В церемонии открытия приняли участие начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, помощник президента РФ Владимир Мединский, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и другие видные лица.

— Вежливо и быстро — Нужны жесткие правила передвижения курьеров, доставляющих товары на велосипедах и самокатах. Они создают на дорогах опасные ситуации, а у ГИБДД пока нет рецептов, как привести это "броуновское движение" в порядок. Об этом заявил сенатор Сергей Калашников.

— Под одним паролем — Правительство предлагает провести с 1 октября годовой эксперимент по подключению соцсетей и информационных ресурсов поиска работы к порталу госуслуг. Это позволит быстрее получать услуги внутри соцсети и не придумывать разные пароли для "Фейсбука", "Инстаграма", "Одноклассников", "ВКонтакте".

— Каникулы не для всех — Первого октября завершится период, когда предприниматели могут на льготных условиях отказаться от договоров аренды. Воспользовались этими условиями немногие, отмечают участники рынка.

— Сиг с привкусом — Стоимость утраченных водных биологических ресурсов из-за аварии в Норильске составила 3,5 млрд рублей. Кроме того, виновникам придется компенсировать и затраты на восстановление биоразнообразия в размере 40 млрд рублей.

— Зачет букварю — Вступил в силу приказ Минпросвещения, который утверждает новый федеральный перечень допущенных к использованию в школах учебников. Сам список стал меньше — 1555 изданий, а кроме того, теперь в нем не три, как раньше, а две большие части.

— Боевой блок не ловится — Маневрирующий гиперзвуковой ракетный блок "Авангард" сводит на нет планы США по созданию системы ПРО, заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, когда "Авангард" меняет траекторию движения, невозможно спрогнозировать, куда направить противоракету.

— С акцентом на оборону — Пусками ракет, высадкой десанта и применением новейших огнеметных систем завершились масштабные учения "Кавказ-2020". Наблюдать за финальной стадией маневров были приглашены военные атташе из 70 стран. Руководил маневрами начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов. Одной из особенностей этих крупнейших в 2020 году учений стало создание коалиционной группировки войск, в которую вошли военные из России и шести иностранных государств. В ходе маневров была совершена массовая высадка подразделений ВДВ.

— Необгоняемые — Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас стал победителем Гран-при России. Таким образом, сохранилась традиция, согласно которой в России выигрывают только гонщики команды "Мерседес". Для самого Боттаса это уже вторая победа в Сочи.

ИЗВЕСТИЯ

— Эти горы в огне — Для урегулирования очередной вспышки конфликта в Нагорном Карабахе (НКР) Армения и Азербайджан остро нуждаются в посреднических услугах — и прежде всего России. Об этом, комментируя возобновление боевых действий на линии соприкосновения в НКР утром 27 сентября, заявили опрошенные "Известиями" эксперты и политики.

— Два года в доме — Сегодня в столице вступают в силу новые правила и рекомендации, связанные с распространением коронавируса. Пенсионеры и беременные женщины вновь отправятся на самоизоляцию, большинство работодателей переведут сотрудников на удалённый режим работы, а масочный режим серьёзно ужесточится. К ограничениям возвращаются и в других регионах. Например, в Подмосковье с понедельника полицейские снова начнут штрафовать людей, появившихся в общественных местах или решивших проехать в автобусе без маски.

— Частное из общего — В Клинском районе Подмосковья с 2010 года было ликвидировано 40% бесплатных учреждений дошкольного и допобразования. Об этом говорится в докладе бывшего народного эксперта ОНФ Алексея Громского для правительства Подмосковья ещё в 2016 году. Общественник составил его по результатам экспертизы, провести которую его попросили местные жители.

— Метров строй — На меры по снижению средней ипотечной ставки правительство в 2021 году выделит 12 млрд рублей. Это следует из общенационального плана восстановления экономики, одобренного кабмином на прошлой неделе (документ есть у "Известий"). Главная из таких программ — льготная ипотека на новостройки под 6,5%. Сумма, предусмотренная в утверждённом плане, в 2,5 раза больше той, что фигурировала в июньской версии документа.

— Мирная паутина — Россия предложила США наладить взаимодействие в области кибербезопасности, а также обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, в том числе в избирательные процессы. Конкретные инициативы содержатся в опубликованном 25 сентября заявлении президента РФ Владимира Путина о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности.

— Танк держать — В России начинают подготовку офицеров для управления боевыми машинами семейства "Армата" — это самая сложная бронетанковая техника, какая только есть в нашей армии. Осваивать её будут в двух военных вузах. В следующем году состоится первый набор курсантов, которые получат специальность командира взвода танков Т-14. А уже в 2020-м с современными машинами смогут познакомиться учащиеся старших курсов.

— Кордонные фигуры — Протестное воскресенье в Минске выдалось на редкость спокойным — демонстрация против инаугурации Александра Лукашенко 27 сентября продлилась пять часов и закончилась без массовых задержаний. По данным МВД республики, всего по стране задержаны не более 200 человек. В Гомеле, по словам очевидцев, правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули, но в столице республики обошлось без этого.

— Игра в монополию — Конкуренция системы быстрых платежей (СБП) Банка России и сервиса мгновенных денежных переводов Сбербанка продолжает обостряться. К экосистеме Сбера сейчас подключается четвёртый крупный розничный банк — "Хоум Кредит", сообщил "Известиям" его представитель. Переговоры по этому вопросу также провёл банк "Зенит". Хотя в СБП состоит более 100 банков, а перечисления до 100 тыс. рублей в месяц бесплатны, не все клиенты Сбера сумели подключить функцию в мобильном приложении из-за сложностей навигации.

— Живой фонд — Число туристов на отечественных курортах в осенний период превысит прошлогодние показатели. Об этом "Известиям" рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там рассчитывают на прирост в 20-30%. В Ростуризме "Известиям" сообщили, что объём бронирований курортов Крыма и Кубани уже превышает 70–80%. Там надеются продлить сезон до конца октября. Однако помешать этим планам может всплеск заболеваемости COVID-19. В туротрасли рассчитывают, что масштабных ограничений не будет, но ближайший месяц станет определяющим.

— Оказался ядовитым — Российские учёные предложили лечить тяжёлых больных COVID-19 так же, как при отравлении ядами, вызывающими повышение уровня свободного железа в крови. Симптомы в обоих случаях очень схожи. По теории зарубежных исследователей, вирус вызывает разрушение гемоглобина и вытеснение из него положительно заряженных атомов железа. Методы и препараты, применяемые для нейтрализации этой формы металла, давно известны и широко применяются в детоксикационной терапии.

— "Полное доверие между врачом и пациентом необходимо" — За время пандемии мы стали внимательнее относиться к своему здоровью. И даже при лёгком недомогании всё чаще обращаемся к врачу, а не надеемся, что "пройдёт само". Но как понять, что в клинике работают квалифицированные специалисты, а медпомощь оказана в необходимом объёме? Какие лицензии должны быть у медучреждения и что должно насторожить пациента? Стоит ли доверять отзывам в интернете и сможет ли робот заменить человека в белом халате? На эти и другие вопросы "Известий" ответила директор медицинской службы АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Жанна Дорош.

— Наследственные действия — Власти Мексики закрывают глаза на преступления в отношении своих граждан, живущих в Соединённых Штатах. Об этом заявили опрошенные "Известиями" правозащитники центральноамериканской страны. Информация о том, что в центре содержания мигрантов, расположенном в округе Ирвин (штат Джорджия), мексиканки подвергались принудительной стерилизации, появилась недавно. Однако в Совете ООН по правам человека "Известия" заверили, что расследование уже идёт и им занимается в том числе генеральный инспектор министерства внутренней безопасности США.

— Шашечки вперёд — В России хотят законодательно закрепить ответственность агрегаторов и таксопарков за здоровье пассажиров. С такой инициативой к председателю комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгению Москвичёву обратилось Общероссийское объединение пассажиров. С текстом документа ознакомились "Известия". Депутаты и сенаторы разработали два законопроекта о такси, но ни в одном из них нет механизма возмещения ущерба пассажиру в случае ДТП со стороны таксопарка или агрегатора.

РБК daily

— "Запас прочности бизнеса уже исчерпан" — На фоне роста числа заболевших COVID-19 в России и возвращения части ограничительных мер в Москве представители бизнеса делают прогнозы о вероятности второй волны, новых мерах борьбы с пандемией и устойчивости своих компаний.

— Средний класс понес новые потери — Пандемический кризис привел к тому, что 6,1% работающих представителей российского среднего класса перешли в категорию бедных, следует из модельных расчетов экономистов ВШЭ на основе данных выборочного наблюдения доходов населения Росстата.

— Мобилизация в ответ на конфронтацию — Утром в воскресенье на границе Армении и Азербайджана возобновились бои. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию. Азербайджан также ввел военное положение. Эксперты допускают дальнейшую эскалацию конфликта.

— "Норникель" гонят на нерест — Росрыболовство озвучило свои претензии к "Норникелю" из-за разлива топлива под Норильском: затраты на восстановление рыбных запасов оцениваются в 40 млрд руб., еще 3,5 млрд руб. компания должна выплатить в виде единовременного штрафа.

— Банкиры обжаловали двойной штраф — Предложенное властями ужесточение наказания за навязывание заемщикам допуслуг создает угрозу для выдачи кредиток, считают банкиры. Под определение навязанных услуг могут попасть комиссии за снятие наличных и переводы по картам.

— Госстройки переходят на принцип "одного окна" — Минстрой разработал законопроект о создании единого государственного заказчика в сфере строительства. Новая госкомпания будет отвечать за распределение контрактов на 300 млрд руб. в ближайшие три года.

— Тверская садится на голодный паек — За последние три месяца доля свободных коммерческих помещений на первых этажах Тверской улицы увеличилась до 15,5%, подсчитала консалтинговая компания JLL. Еще в конце июня на одной из главных торговых улиц Москвы пустовало только 8,9% помещений.

— Завтра туриста — Нынешний туристический сезон выдался нетипичным — сказалась пандемия, перекрывшая поток гостей из-за рубежа. Не сразу решились на дальние путешествия и внутренние туристы. Но уже к августу, по словам вице-губернатора Московской области Натальи Виртуозовой, турпоток в Подмосковье не только восстановился, но и вырос на 20–50% по сравнению с прошлым годом.

— Выставочный сезон — Осень — традиционное начало сезона в культурной жизни. И, к счастью, в этом году пандемия не отменила все культурные события. С большими предосторожностями, ограничивая число посетителей и сеансов, принимая все необходимые меры безопасности, открыли свои двери музеи Московской области.