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МОСКВА, 28 сен /ПРАЙМ/. Суд в Вашингтоне временно заблокировал распоряжение администрации президента США Дональда Трампа, запрещающее скачивать TikTok из магазинов приложений на территории страны, следует из судебного постановления.

Решение американских властей должно было вступить в силу в 23.59 в воскресенье по местному времени.

"Ходатайство истцов о временном судебном запрете… частично удовлетворено в части запрещаемых операций (скачивания — ред.)", — говорится в решении судьи Карла Николса, которое разместило издание Axios.

При этом судья "на данный момент" отклонил просьбу истцов о блокировании решения о запрете приложения в стране с 12 ноября. В своем заявлении министерство торговли, реагируя на решение суда, заявило, что правительство "полностью подчинится временному судебному запрету" решения администрации и уже "совершило необходимые шаги" в этом направлении.

Ранее минторговли США заявило, что с 12 ноября запретит использование TikTok в стране в том случае, если до этого времени компания не устранит проблему, связанную с угрозой национальной безопасности.

Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец — компания ByteDance — это отрицает. Между тем Трамп в августе подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance. Ранее власти США объявили о введении запрета на скачивание TikTok с 20 сентября, однако после "благословения" Трампом сделки с Oracle и Walmart запрет по TikTok был отложен до 27 сентября.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.