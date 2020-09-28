МОСКВА, 28 сен /ПРАЙМ/. Соцсеть TikTok, комментируя решение суда о блокировании запрета администрации США на загрузку приложения, заявила, что продолжит взаимодействовать с властями США по сделке о продаже доли.

Ранее суд в Вашингтоне временно заблокировал распоряжение администрации президента США Дональда Трампа, запрещающее скачивать TikTok из магазинов приложений на территории страны. Впоследствии минторг США в своем заявлении, реагируя на решение суда, заявило, что правительство будет соблюдать промежуточное решение суда и уже приняло необходимые меры.

"Мы рады, что суд согласился с нашими юридическими обоснованиями и не позволил запретить приложение TikTok. Мы продолжим защищать наши права в интересах сообщества пользователей и сотрудников. В то же время мы будем поддерживать диалог с правительством, чтобы наше предложение, которое президент предварительно одобрил в прошлые выходные, стало соглашением", — говорится в заявлении соцсети.

Ранее минторговли США заявило, что с 12 ноября запретит использование TikTok в стране в том случае, если до этого времени компания не устранит проблему, связанную с угрозой национальной безопасности.

Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец — компания ByteDance — это отрицает. Между тем Трамп в августе подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.

Ранее власти США объявили о введении запрета на скачивание TikTok с 20 сентября, однако после "благословения" Трампом сделки с Oracle и Walmart запрет по TikTok был отложен до 27 сентября. ByteDance заявила, что в результате сделки сохранит за собой 80% акций TikTok Global, то есть право контроля. Oracle получит 12,5% акций, а Walmart — 7,5%. Вместе с тем Oracle и Walmart заявляли, что TikTok Global будет независимой американской компанией со штаб-квартирой в США, и в ее совете директоров (этот орган управления принимает все стратегические решения) из пяти членов четверо будут американцами. При этом Oracle планирует стать технологическим партнером TikTok, в том числе отвечая за безопасность данных американских пользователей, а Walmart — партнером по развитию электронной коммерции.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.