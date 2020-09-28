МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Число случаев заражений COVID-19 в России за сутки выросло на 8135, до 1 159 573, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Темп прироста составил 0,7%.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 135 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2200 (27,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении оперштаба.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 2217, Санкт-Петербурге — 237, Подмосковье — 212.

За сутки нет прироста COVID-19 в Республике Адыгее, наименьшие темпы прироста зафиксированы в Краснодарском крае (0,2%).

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Адыгея — 0%, 2. Краснодарский край — 0,2%, 3. Орловская область, Ярославская область, Кировская область, Удмуртская Республика — 0,3%", — говорится в сообщении.

За сутки умерли 61 человека с коронавирусом, за все время — 20 385. В частности, 16 человека умерли в Москве, семь — в Дагестане.