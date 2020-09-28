МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Агентство экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") предупреждает о мошенниках, предлагающих финансовые услуги от его лица.

"В последнее время организациям и физическим лицам стали поступать телефонные звонки якобы от имени Агентства экономической информации "Прайм" (или от Аналитического агентства "Прайм") с предложением финансовых услуг и покупки акций. АО "АЭИ "Прайм" не оказывает непосредственно финансовые услуги и к звонкам такого характера отношения не имеет. Данные звонки поступают от мошенников", — говорится в заявлении агентства.

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