МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Москва заняла 62 место в рейтинге глобальных финансовых центров The Global Financial Centres Index аналитической компании Z/Yen, поднявшись сразу на 9 строчек по сравнению с прошлым изданием (март 2020), сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В рейтинге, который оценивает 111 городов мира, Москва показала лучший результат с 2011 года и обогнала такие крупные экономические центры, как Рио-де-Жанейро, Стамбул и Сан-Паулу. В топ-5 рейтинга вошли Нью-Йорк, Лондон, Шанхай, Токио и Гонконг. Ближайшие соседи Москвы в рейтинге — Лиссабон, Сан-Диего и Хельсинки", — сообщил Ефимов.

По его словам, Москва демонстрирует позитивную динамику в рейтинге с 2017 года, что подтверждает ее роль как одного из крупнейших международных финансовых центров.

"Город активно формирует эффективную инвестиционную экосистему, развивает глобальные инвестпроекты — такие как ОЭЗ "Технополис "Москва", оказывает масштабную поддержку бизнесу", — подчеркнул он.

Также Ефимов отметил, что в период кризиса Москва показала умеренное относительно других городов падение показателей и осталась в категории "Глобальных диверсифицированных финансовых центров" вместе с Парижем, Сеулом, Лос-Анджелесом и другими. В этот перечень российская столица вошла в марте этого года — это вторая по значимости категория после "Глобальных лидеров", в числе которых Лондон, Нью-Йорк, Гонконг и другие крупнейшие центры.

В свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что по Восточной Европе и Центральной Азии Москва занимает второе место и является одним из трех городов, наряду со Стамбулом и Афинами, которым удалось не только сохранить, но и улучшить свои позиции в рейтинге.