МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Пять советов россиянам о том, как снизить риск заболеть коронавирусом, дал отоларинголог Владимир Зайцев в интервью Sputnik.

Он посоветовал, как можно защитить от коронавируса в период подъема заболеваемости вирусными инфекциями.

Осенью, с приходом сезонных эпидемий, россиянам необходимо пить как можно больше жидкости.

"Вирусы активно разрушаются, если мы пьем много жидкости — они не выдерживают гидравлического удара и разрушаются. Выбирайте любые чаи, которые вам нравятся", — рассказал он.

По мнению врача, помимо этого гражданам стоит обеспечить организм достаточным количеством витамина С. Большое содержание этого витамина — во многих фруктах. В частности, в цитрусовых, киви, а также в имбире и квашеной капусте.

Врач советует добавлять фрукты, богатые витамином С, такие как лимон, лайм, грейпфрут, в чай. Тогда, считает он, получится двойная польза для организма.

Зайцев дал совет добавлять в кувшин воды пол-лимона и употреблять получившийся напиток небольшими глотками, между основными приемами пищи и перекусами.

Врач считает, что в рацион в сезон простуд и вирусных заболеваний также необходимо ввести достаточное количество зелени: помимо обеспечения организма витаминами, укроп и петрушка помогут очистить желудочно-кишечный тракт.

Особенно эксперт обращает внимание граждан на то, что при первых появлениях признаков недомогания или простудного заболевания необходимо обратиться к специалистам.

"Не терпите свое состояние, само это заболевание уйти не захочет. Доктор вам поможет", — подытожил Зайцев.