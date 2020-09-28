МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Пассажирам в Подмосковье, которые не надевали маски в общественном транспорте, с начала сентября выписали штрафы на общую сумму около 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

"С начала сентября в общественном транспорте Московской области выявлено более 15 тысяч нарушений масочного режима. Из них порядка 2 тысяч граждан оштрафовали на общую сумму около 10 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

С мая по август текущего года в транспорте Подмосковья выявили более 850 нарушений масочного режима, в результате чего оштрафованы 7,3 тысячи пассажиров, уточнили в пресс-службе. Наибольшее количество пассажиров-нарушителей выявили на железнодорожном транспорте – более 4,2 тысячи человек, в автобусах – свыше 3 тысяч.

Всего в Подмосковье проживают более 7 миллионов человек.

Ранее губернатор Подмосковья подписал постановление, согласно которому в регионе усилен контроль за ношением масок в общественных местах и в транспорте. За нарушение требования граждане заплатят штраф в размере 5 тысяч рублей.