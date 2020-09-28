МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Примерно 18% россиян считают, что женщинам не стоит работать, это почти соответствует среднемировому уровню (16%), пишет РБК, ссылаясь на данные исследования "Ромир" и международного сообщества исследовательских компаний GlobalNR.

При этом опрос мнения граждан показал, что к вопросу о работе женщин россияне имеют более патриархальный подход, чем жители большинства других стран.

Так, доля тех, кто полностью не согласен с утверждением "Женщины не должны работать", оказалась минимальной — 24%. В среднем по миру этот показатель составил 57%.