МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил создать единый сайт для продажи конфискованного и иного госимущества, президент России Владимир Путин эту идею поддержал.

Президент в понедельник встретился с Артемьевым в Сочи.

"Мы подготовили в правительстве короткий законопроект, в принципе в закон "О конкуренции" достаточно внести пять строк и эти же пять строк внести в 50 законодательных актов, установив очень простую вещь: во-первых, все перевести в электронный формат, либо электронный конкурс, либо электронный аукцион, и на едином сайте может любой гражданин, компания прочитать о продаже любого абсолютно имущества, по любому законодательству", — сказал Артемьев на встрече с Путиным.

Глава ФАС отметил, что во время своей работы не видел ни одного объявления о продаже конфискованной продукции или вещественных доказательств с истекшим сроком хранения. "Мы однажды, действительно, имели такое дело, завели его официально, когда Lamborghini был продан за 100 тысяч рублей одному гражданину, естественно, мы его вернули обратно в казну", — рассказал он.

"В целом абсолютно правильно, современные электронные средства, инструменты дают возможность сделать это достаточно быстро и эффективно", — ответил Путин.

Артемьев пояснил, что в настоящее время в России по реализации имущества действует 50 законов и нормативных актов, и любое имущество – конфискат, лес, земля или другое государственное имущество – продается по разным процедурам. "Объявления публикуются неизвестно где, даже опытный следопыт не найдет этих объявлений. В результате все это достается отдельным лицам, и все это проплывает мимо казны", — добавил руководитель антимонопольного ведомства.

По его словам, создание единого сайта продажи госимущества не только станет выходом из сложившейся ситуации, но и позволит продать госимущество подороже.

"Конечно. Выручить побольше денег для казны", — согласился президент.