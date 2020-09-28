Страны Африки могли бы получить до $89 млрд в год при сокращении оттока капитала - доклад
ЖЕНЕВА, 28 сен /ПРАЙМ/. Страны Африки могли бы получить около 89 миллиардов долларов в год при условии ограничения незаконного оттока капитала, нелегальных финансовых потоков и направить эти средства, в том числе, на борьбу с последствиями коронавируса, говорится в исследовании Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликованном в понедельник.
"По оценкам нового доклада ЮНКТАД, с континента уходит 88,6 миллиарда долларов в год в виде незаконного оттока капитала, который направляется за границу и хранится там. Хранение этих средств на континенте может усилить реакцию на COVID-19 и повысить устойчивость экономики африканских стран в будущем", — говорится в докладе.
Как отмечается, указанная сумма почти в 89 миллиардов долларов эквивалентна 3,7% ВВП Африки.
Кроме того, по оценкам ООН, африканским странам потребуется не менее 200 миллиардов долларов, чтобы справиться с социально-экономическими издержками пандемии COVID-19, в дополнение к экстренным расходам на здравоохранение.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
https://1prime.ru/News/20200928/832084384.html