ЖЕНЕВА, 28 сен /ПРАЙМ/. Страны Африки могли бы получить около 89 миллиардов долларов в год при условии ограничения незаконного оттока капитала, нелегальных финансовых потоков и направить эти средства, в том числе, на борьбу с последствиями коронавируса, говорится в исследовании Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликованном в понедельник.

"По оценкам нового доклада ЮНКТАД, с континента уходит 88,6 миллиарда долларов в год в виде незаконного оттока капитала, который направляется за границу и хранится там. Хранение этих средств на континенте может усилить реакцию на COVID-19 и повысить устойчивость экономики африканских стран в будущем", — говорится в докладе.

Как отмечается, указанная сумма почти в 89 миллиардов долларов эквивалентна 3,7% ВВП Африки.

Кроме того, по оценкам ООН, африканским странам потребуется не менее 200 миллиардов долларов, чтобы справиться с социально-экономическими издержками пандемии COVID-19, в дополнение к экстренным расходам на здравоохранение.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.