ВАШИНГТОН, 28 сен /ПРАЙМ/. Компания Ford обязалась инвестировать 1,8 миллиарда долларов в производство электромобилей в Канаде, что сделает ее первым производителем полностью электрических машин в этой стране, сообщается на сайте компании.

"Ford Motor Company of Canada Limited и Unifor (крупнейший профсоюз в Канаде – ред.) достигли нового… соглашения о том, что Ford станет первым производителем автомобилей в Канаде, который будет делать полностью электрические машины как часть инвестиций размером 1,8 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

Под эти цели к 2024 году будет, в том числе, перепрофилировано существующее производство в городе Оквилл.