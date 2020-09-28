МОСКВА, 28 сен /ПРАЙМ/. ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" намерена заключить с АО "Центродорстрой" еще один контракт, на 1,9 миллиарда рублей, в рамках проведения первого и второго этапов реконструкции аэропорта Домодедово в Московской области, следует из данных портала госзакупок.

Ранее компания уже объявляла тендер: "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция и развитие аэропорта "Домодедово". Объекты федеральной собственности (первая и вторая очередь строительства), Московская область, аэропорт "Домодедово". Победителем стало АО "Центродорстрой", в июне с ним был заключен контракт на 2,2 миллиарда рублей.

Согласно документации, работы поделены на два этапа. Первый этап подразумевает ввод в эксплуатацию новых покрытий искусственной взлётно-посадочной полосы-2 и площадок для пожарной техники. По итогам второго этапа в эксплуатацию будут введены новые покрытия рулежных дорожек. Начать работы планируется в июле 2020 года, завершить – в декабре 2022 года.

Согласно порталу госзакупок, ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" провела аналогичный тендер. В понедельник опубликован итоговый протокол закупки.

"Принято решение о заключении договора с АО "Центродорстрой" по цене 1,9 миллиарда рублей", — говорится в документе. Пока сведений о заключенном контракте нет.

Заказчик ожидает исполнения работ по контракту до 10 декабря 2022 года. В частности, подрядчику предстоит выполнить работы по прокладке и обустройству систем энергоснабжения аэропорта, установить светосигнальное оборудование на ВВП-2 и на рулежных дорожках.