МОСКВА, 29 сен /ПРАЙМ/. Объем двустороннего товарооборота России и Южной Кореи приблизился к 25 миллиардам долларов, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Республика Корея – в числе ключевых торгово-экономических партнеров России. Объем двустороннего товарооборота вплотную приблизился к 25 миллиардам долларов", — сказал Лавров в интервью южнокорейскому информагентству Ренхап.

Он отметил, что особое значение Москва придает взаимодействию в рамках российско-корейского форума межрегионального сотрудничества, третье заседание которого планируется провести в Республике Корея в будущем году.