МОСКВА, 29 сен /ПРАЙМ/. Пандемия коронавируса стала испытанием для российской музыкальной индустрии, основным источником доходов для исполнителей стала выручка от музыкального стриминга, роль которого и в будущем продолжит расти, говорится в обзоре PwC "Медиаиндустрия в 2020-2024 годах", который есть в распоряжении РИА Новости.

"Для российского музыкального рынка, основная доля выручки которого формируется за счет концертных и фестивальных мероприятий, период пандемии COVID-19 стал крайне серьезным испытанием. По итогам 2019 года объем рынка вырос на 16,4%, достигнув значения в 694 миллиона долларов. Ожидается, что в 2020 году он сократится на 47,7% и составит 363 миллиона долларов", — подсчитали в PwC.

Столкнувшись с невозможностью осуществления своей привычной деятельности, участники рынка обратились к альтернативным форматам проведения концертов и фестивалей, которые, тем не менее, не способны в достаточной степени компенсировать резкое падение доходов непосредственно от "живых" мероприятий.

"В условиях введенных ограничений на проведение массовых мероприятий основным источником доходов для участников рынка, в первую очередь музыкантов, стала выручка от музыкального стриминга. Согласно прогнозу, по итогам 2020 года объем рынка музыкального стриминга составит 57,3% от общего объема российского музыкального рынка", — отметили авторы исследования.

Тем не менее, даже несмотря на столь значительные перемены, ожидается, что в период до 2024 года среднегодовые темпы роста музыкального рынка составят 6,9%, а его объем достигнет значения в 968 миллионов долларов. При этом доля рынка живой музыки в общем объеме музыкального рынка сократится с 77,5% в 2019 году до 57,5% к концу прогнозного периода.

Объем российского рынка музыкальных записей по итогам 2019 года составил 156 миллионов долларов. Ожидается, что в период до 2024 года рынок будет расти со среднегодовыми темпами на уровне 21,4%, а его объем достигнет 411 миллионов долларов. "Ключевым драйвером развития сегмента является музыкальный стриминг, выручка которого стремительно наращивает свою долю в общем объеме рынка",- отмечают в PwC.

По итогам 2019 года объем российского рынка музыкального стриминга составил 126 миллионов долларов, или 81% от общего объема рынка музыкальных записей. "Согласно прогнозу, к концу 2024 года выручка от музыкального стриминга вырастет до 383 миллионов долларов, а на долю прочих источников выручки рынка музыкальных записей будет приходиться не более 7% от общего объема", — прогнозируют эксперты.