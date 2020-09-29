МОСКВА, 29 сен /ПРАЙМ/. Счетная палата не нашла в нацпроекте "Экология" решения поставленной президентом РФ задачи по ликвидации к 2024 году всех несанкционированных свалок в городах, говорится в опубликованном во вторник бюллетене Счетной палаты, посвященном реализации мусорной реформы в России.

Аудиторы ссылаются на данные Росприроднадзора, согласно которым на момент формирования нацпроекта "Экология" на территории субъектов РФ насчитывалось 8 тысяч 323 свалки, в том числе 916 свалок на территории городских округов.

При этом действующая в рамках нацпроекта федеральная программа "Чистая страна" предусматривает ликвидацию только 191 свалки. "Будут ликвидированы только наиболее крупные свалки в черте городов. Более 700 свалок в границах городов ФП "Чистая страна" не охвачены, в результате цель, поставленная указом президента Российской Федерации № 204, не будет достигнута", — отмечается в документах аудиторов.

Согласно поручению президента РФ от мая 2018 года, правительство при разработке национального проекта в сфере экологии должно исходить из того, что в 2024 году будут ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в границах городов

Кроме того, Счетная палата отмечает, что после ликвидации свалок федеральная программа не предусматривает никаких контрольных мероприятий: измерений и исследований состояния почвы, воды и воздуха. Таким образом, подтвердить прекращение вредного воздействия ликвидированных и рекультивированных объектов накопленного вреда на окружающую среду и здоровье человека не представляется возможным.