29 сентября (Dow Jones). Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос более чем на 400 пунктов, частично отыграв потери после четырехнедельного снижения, поскольку участники рынка вкладывались в акции компаний, чувствительных к экономическим трендам, включая бумаги финансового и нефтегазового секторов.

Акции 27 из 30 компаний в составе DJIA и все 11 секторов S&P 500 отметились ростом. Это ралли принесло облегчение инвесторам, которые считают, что продажи на прошлой неделе зашли слишком далеко.

Бумаги JPMorgan Chase и Bank of America прибавили более 2,5%, тогда как акции Chevron подорожали примерно на 3,0%, поскольку инвесторы стремились покупать подешевевшие бумаги за пределами технологического сектора.

"В последние дни завышенные оценки на рынках снизились. Все базовые фундаментальные показатели движутся в верном направлении, – сказал Хани Редха, портфельный управляющий PineBridge Investments. – Мы находимся на начальном этапе многолетней экспансии. Ближайшие недели будут неспокойными, но в целом восходящий тренд сохранится".

DJIA закрылся с повышением на 410,10 пункта, или на 1,5%, по 27584,06 пункта, после того, как в течение дня демонстрировал прирост приблизительно на 550 пункта. S&P 500 вырос на 53,14 пункта, или на 1,6%, до 3351,60 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 203,96 пункта, или 1,9%, достигнув 11117,53 пункта.

Учитывая пятничное ралли, S&P 500 в понедельник впервые с июня демонстрировал рост на 1,0% или более на протяжении двух дней подряд.

Председатель инвестиционной управляющей компании Great Hill Capital Томас Хейз отметил, что его фирма в последние дни приобретала акции Wells Fargo и других банков. Он ждет, что они проявят себя лучше, чем бумаги технологических компаний, тянувшие рынок вверх с марта по сентябрь.

"Они так отстали, что теперь начнут опережать рынок", – уверен Хейз. Он добавил, что циклические акции, к которым относятся и акции банков, обычно растут быстрее широкого рынка в периоды восстановления после рецессий.

Сентябрь выдался для американского фондового рынка неспокойным, бумаги технологических корпораций тянули рынок вниз. Акции Apple с начала месяца упали на 11%, бумаги Amazon.com и Tesla опустились на 8,0% и 15,0% соответственно. Тем не менее, с начала года рынок показал экстраординарный прирост ввиду устойчивости корпоративной прибыли в условиях пандемии коронавируса и осознания того факта, что крупные технологические компании выиграют от увеличения числа американцев, работающих из дома. Бумаги Apple и Amazon в текущем году выросли на 57% и 72% соответственно, тогда как стоимость акций Tesla увеличилась в пять раз.

Волатильность на рынках в этом месяце усилилась из-за опасений инвесторов насчет дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, нестабильных темпов восстановления экономики, политических рисков и сохраняющегося напряжения между Пекином и Вашингтоном.

Трейдеры предполагают, что будущие президентские выборы в США станут одними из самых непредсказуемых, и ставят на необычно сильные колебания котировок всех активов, начиная с акций и заканчивая валютой. Инвесторы делают ставки на различные активы, которые могут принести прибыль, если волатильность продолжится и после дня выборов. Они опасаются, что вопрос о том, кто вышел победителем гонки за кресло президента США останется не до конца решенным до декабря.

"Текущие условия сильно отличаются от тех, которые были в периоды предыдущих выборов, – указал Джеймс Маккормик, аналитик NatWest Markets. – Инвесторам приходится защищаться, поскольку никто не знает, насколько сильными будут колебания".

Беспокойство инвесторов по поводу выборов усилилось после того, как Дональд Трамп неоднократно говорил, не представляя при этом никаких доказательств, что голосование по почте приведет к повсеместным фальсификациям в пользу демократов.

"На прошлой неделе множество комментариев Трампа указывали, что он не готов спокойно передать власть, – пояснила Джейн Фоули, директор валютной стратегии в Rabobank. – Недавно были протесты в поддержку чернокожего населения, а безработица выросла. Все это может привести к массовым беспорядкам".

Акции Devon Energy выросли на 11,0%. Компания подтвердила сообщение The Wall Street Journal о том, что она объединится с WPX Energy. Эта сделка должна помочь двум нефтегазовым компаниям пережить затяжной спад в отрасли. Бумаги WPX прибавили 16,0%.

Акции Uber подорожали на 3,2% – апелляция компании касательно отзыва лицензии на ведение операций в Лондоне была удовлетворена. Таким образом, завершилась долголетняя судебная тяжба между агрегатором такси и регуляторами на одном из крупнейших для компании мировых рынков.

Бумаги Inovio Pharmaceuticals обвалились на 28,0% после того, как биотехнологическая компания сообщила о приостановка тестирования вакцины от Covid-19 в связи с тем, что у Управления по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов США появились вопросы к процедуре испытаний.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 показал рост на 2,2%. Большинство азиатских индексов повысились. Японский Nikkei 225 набрал 1,3%, гонконгский Hang Seng – 1%.

Доходность 10-летних гособлигаций США подросла с пятничных 0,659% до 0,661%.

Нефть марки Brent подорожала на 1,2%, до 42,43 доллара за баррель.

— Авторы Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com, Alexander Osipovich, alexander.osipovich@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

(Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ