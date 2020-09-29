МОСКВА, 29 сен /ПРАЙМ/. Объем рынка платных постов на русскоязычных экономических и политических каналах в мессенджере Telegram составляет не менее 1,5 миллиарда рублей в год, средняя стоимость просмотра — 1 рубль, а перехода — около 150 рублей, показало исследование Национальной ассоциации цифровой экономики (НАЦЭ), имеющееся в распоряжении РИА Новости.

В настоящее время специального закона, регулирующего в России деятельность Telegram, нет. Как поясняли РИА Новости эксперты, контент каналов уже частично подпадает под закон о СМИ, а вводить отдельное регулирование вряд ли имеет смысл — такой закон должен будет касаться не только Telegram-каналов, но всего интернета.

"Объем рынка платных постов на экономических и политических каналах составляет не менее 1,5 миллиарда рублей в год. Пост, вышедший на всех экономических и политических каналах, за сутки наберет более 4,5 миллиона просмотров. Цена в 1 рубль за просмотр и ниже 150 рублей за переход делают размещение привлекательным для рекламодателей", — говорится в отчете, основанном на опросе более 1,6 тысячи участников бизнеса и анализе открытых статистических данных Telegram-каналов.

По данным исследования, топовые экономические каналы предлагают значительно более выгодные условия размещения, чем политические, но в среднем пользователь в политических каналах "стоит" дешевле.

"Инсайдерская информация из каналов мгновенно распространяется в соцсетях. Свежий пример — приобретение крупного банка IT-холдингом, информация о котором в первую очередь просочилась на Telegram-каналы, а затем мгновенно разошлась в социальные сети и далее на медийные площадки. Таким образом, Telegram-каналы могут быть признаны полноценными участниками российского медийного поля с развивающимся рекламным рынком", — считают авторы исследования.

Речь идет о возможной покупке "Яндексом" группы "Тинькофф" (TCS Group), проведение переговоров по которой стороны сделки подтвердили 22 сентября. При этом "Тинькофф" в своем заявлении отметил, что реагирует на слухи в медиа.