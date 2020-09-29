МОСКВА, 29 сен /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ предлагает распространить режим особой экономической зоны на всю территорию Северо-Кавказского федерального округа, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич.

"Нами предложено распространить на территории СКФО льготный режим ведения предпринимательской деятельности в рамках 116-ФЗ от 22 июля 2005 года "Об особых экономических зонах в Российской Федерации", — сказал Бабич.

По его словам, перед министерством стоит задача создать максимально привлекательные условия для инвестиций в реальный сектор экономики округа. "При этом, учитывая высокую концентрацию предприятий в теневом секторе, отдельное внимание мы уделяем стимулированию их легализации", — отметил замминистра.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) — ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории государства. Зачастую особый статус выражается в льготных налоговых или таможенных условиях для предпринимателей.