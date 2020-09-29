МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Число зарегистрированных случаев коронавируса в России за сутки выросло на 8 232, до 1 167 805, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 232 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2274 (27,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.



Добавляется, что за все время в стране зарегистрированы 1 167 805 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,7%.

Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Москве — 2300, Санкт-Петербурге — 251, Подмосковье — 209, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



"Распределение по субъектам: 1. Москва — 2300, 2. Санкт-Петербург — 251, 3. Московская область — 209", — говорится в сообщении.



Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Еврейской автономной области — 15, Псковской области — 14, Чечне — пять.

За сутки нет прироста числа больных коронавирусом в Ненецком и Чукотском автономных округах.

За сутки в России 6479 человек выписаны после коронавируса, за все время выздоровели 952 399 человек.

За сутки в России умерли 160 человек с коронавирусом, за все время — 20 545.