МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин высказал уверенность, что страна справится с безработицей, уровень которой на фоне пандемии коронавируса вырос, но для этого необходима напряженная работа по каждому сегменту программы обеспечения занятости.

Президент во вторник встретился с членами правительства, центральной темой совещания стала реализация механизма социального контракта как инструмента борьбы с бедностью.

"Не случайно попросил вас сегодня поговорить и обсудить именно эту тему, потому что это один из аспектов преодоления тех сложностей, с которыми мы столкнулись и экономика страны столкнулась в связи с пандемией, поскольку количество безработных у нас подросло на 1,7%, вы это хорошо знаете. Я уверен, что мы с этим справимся в следующем году, и уже в этом году начнем работать и работаем уже. Уверен, что это принесет свои результаты", — заявил Путин.

Он напомнил, что у правительства уже есть планы по преодолению этих временных сложностей. "Но нужно напряженно работать по каждому сегменту этой общей большой программы по обеспечению занятости", — подчеркнул президент.

Путин отметил, что в ходе совещания министр труда Антон Котяков привел в качестве одного из положительных примеров работы по соцконтракту то, что один из участников был зарегистрирован в качестве самозанятого. Президент согласился, что этот результат важен, однако это не конечная цель. Конечной целью применения такого механизма, по его словам, должно стать то, что люди смогут зарабатывать деньги и кормить семьи.

"Поэтому я вас прошу вот с этой точки зрения посмотреть на все этапы, на все элементы этой программы. Нам нужно создать условия, чтобы люди могли работать, а не просто зарегистрировались. Чрезвычайно важная вещь, на этом просто нельзя останавливаться. И если человек зарегистрировался, а работать не может по каким-то причинам и деньги не может зарабатывать для семьи, тогда это не результат. Понимаю, что здесь свои особенности есть, но нельзя подходить к этим вопросам формально", — обратился Путин к участникам встречи.