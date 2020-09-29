МОСКВА, 29 сен /ПРАЙМ/. Компания Google посоветовала своим сотрудникам, которые находятся за границей на фоне ситуации с COVID-19, вернуться к концу года, сообщает агентство Блумберг.

Из-за ситуации с пандемией коронавируса Google позволила некоторым сотрудникам выехать за границу по личным причинам и работать удаленно. Сейчас, по данным источника агентства, сотрудников призывают возвращаться в те страны, где они трудоустроены, однако эта рекомендация может быть пересмотрена для сотрудников, работающих в зонах, где риск заражения коронавирусом остается высоким.

Ранее газета Wall Street Journal писала, что Google решила продлить удаленный формат работы для своих сотрудников по меньшей мере до июля 2021 года.