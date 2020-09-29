ЛОНДОН, 29 сен /ПРАЙМ/, Денис Ворошилов. Палата общин британского парламента одобрила во вторник вечером на заседании возмутивший ЕС законопроект о внутреннем рынке.

Поддержали документ 340 парламентариев, против проголосовали 256. Теперь законопроект поступает на рассмотрение палаты лордов, где, как ожидается встретит большее сопротивление. При голосовании в палате общин многие консерваторы выступили против предложенного кабинетом премьера Бориса Джонсона законопроекта. Против проголосовала и бывший премьер Тереза Мэй, назвавшая внесение документа безответственным. Если палата лордов примет законопроект, то он направится на подпись королеве и обретет силу закона.

По мнению многих представителей ЕС, законопроект противоречит не только соглашению об условиях выхода Великобритании из ЕС, но и — в отдельных моментах (это признало и само британское правительство) — международному праву. Задача законопроекта — обеспечить для Северной Ирландии беспрепятственный доступ к рынкам остальной территории страны. В законопроекте прописаны правила торговли между частями Соединенного Королевства на тот случай, если с ЕС не удастся заключить соглашение о свободной торговле. Соглашение об условиях выхода Британии из ЕС предусматривало, что Северная Ирландия остается таможенной зоной Великобритании, однако начиная с 2021 года к товарам, пересекающим границу из континентальной Британии в Северную Ирландию и далее следующим в Ирландию или в другие страны ЕС, будут применяться тарифы.

Для страховки от "способных повредить" тарифов и был разработан уже ставший скандальным законопроект. В нем, в частности, правительство наделяет себя правом самостоятельно устанавливать правила, связанные с передвижением товаров из Северной Ирландии в остальные части Великобритании, а также правила предоставления госпомощи бизнесу без оглядки на европейское законодательство. Этот пункт больше всего не понравился европейским партнерам Великобритании, а также некоторым однопартийцам самого Джонсона, в частности его предшественнице на посту премьера Терезе Мэй: по ее мнению, Великобритания, нарушая международное законодательство, не может восприниматься в мире как заслуживающий доверия игрок.