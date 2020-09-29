МОСКВА, 29 сен /ПРАЙМ/. Ограничения, связанные с распространением коронавируса, не повлияли на товарооборот между Дальним Востоком России и Китаем, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

Трутнев и заместитель премьера госсовета КНР Ху Чуньхуа провели в формате видео-конференц-связи третье заседание российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР.

"В период ограничений в мировой экономике наше сотрудничество не снижалось. Наши лидеры поставили цель увеличить товарооборот между странами в два раза, до 200 миллиардов долларов в 2024 году",- передаёт слова Трутнева пресс-служба.

Как сообщил Трутнев, по итогам 2019 года товарооборот регионов Дальнего Востока России и Китая вырос на 8% по сравнению с 2018 годом и составил 10,5 миллиардов долларов. За семь месяцев 2020 года объем торговли составил 5,8 миллиарда долларов, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.

"Мы предлагаем рассмотреть такой целевой показатель, как объем торговли в 20 миллиардов долларов США к 2024 году. Эта цель потребует некоторого переформатирования нашего сотрудничества, увеличения доли электронной коммерции, экспорта продукции глубокой переработки. В течение двух месяцев мы подготовим предложения по выходу на соответствующую планку взаимной торговли", — подчеркнул он.

В повестку заседания вошли вопросы расширения сотрудничества в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией. По словам Ху Чуньхуа, за первые восемь месяцев товарооборот сельскохозяйственной продукции между Россией и Китаем составил 3,7 миллиардов долларов.

"Российская и китайская стороны продолжат взаимодействие в рамках реализации плана по углублению сотрудничества в области сои, подписанного в июне прошлого года в Москве, а также будут содействовать росту производства сои в России, дальнейшему наращиванию экспорта сои и продукции ее переработки из РФ в КНР. Поддержано предложение китайской стороны по созданию российско-китайского союза в области соевой промышленности", — сообщает пресс-служба аппарата Трутнева.