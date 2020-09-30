МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Всемирный банк (ВБ) сообщил о плане финансирования на 12 миллиардов долларов, который позволит бедным странам закупить вакцину против коронавируса, когда она станет доступна, пишет газета Guardian.

Сообщается, что организация просит ключевых участников в лице развитых стран поддержать инициативу, в рамках которой финансирование будет выделено в следующие 12-18 месяцев.

По словам президента Всемирного банка Дэвида Малпасса, эта инициатива необходима, так как COVID-19 оказывает большее влияние на страны с низким или средним доходами, чем на развитые страны.

"Наличие этого финансирования в корне изменит дело, поскольку как только появится безопасная и действенная вакцина, она позволит людям вернуться к своей жизни… Страны с более высоким уровнем доходов зарезервировали существенное количество доз (вакцины), а мы хотим, чтобы страны с низким и средним уровнем доходов также имели доступ", — приводит газета слова Малпасса.

Он отметил, что эта инициатива будет основываться на программах чрезвычайной помощи, о которой сообщалось, когда начался кризис. По словам Малпасса, план финансирования еще должен быть одобрен советом Всемирного банка, однако он выразил уверенность, что его утвердят.

В апреле сообщалось, что Всемирный банк предоставит 160 миллиардов долларов в течение 15 месяцев на борьбу с последствиями COVID-19.