30 сентября (Dow Jones). Американские фондовые индексы, которые на протяжении двух последних сессий уверенно росли, во вторник взяли паузу. Инвесторы ждут первых предвыборных дебатов президента США Дональда Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена.

Настрой участников рынка также стал более пессимистичным из-за опасений по поводу ухудшения ситуации с коронавирусом в США. Доля ежедневно выявляемых случаев заражения в Нью-Йорке относительно числа протестированных составила 3,25%, что является максимумом с начала июня.

S&P 500 снизился на 16,13 пункта, или на 0,5%, до 3335,47 пункта, Dow Jones Industrial Average опустился на 131,40 пункта, или на 0,5%, до 27452,66 пункта, а Nasdaq Composite упал на 32,28 пункта, или на 0,3%, до 11085,25 пункта.

В четверг ведущие американские индексы перешли к росту, а в пятницу и понедельник продемонстрировали значительный подъем. S&P 500 с начала года набирает 3,2%, но с начала сентября теряет 4,7%.

Многие инвесторы ожидали, что после стремительного роста с мартовских минимумов фондовый рынок США может быть склонен к коррекции.

Ноябрьские выборы президента уже совсем близко, и волатильность на рынках усиливается. Трамп и Байден проведут дебаты в 01.00 по Гринвичу в Кливленде (Огайо) и обсудят прошлое друг друга, пандемию, экономику, расовые вопросы и беспорядки. Среди других тем, скорее всего, будет их позиция насчет голосования по почте, возможного мошенничества на выборах и иностранного вмешательства.

"Все будут тщательно следить за дебатами, чтобы понять, примет ли результаты выборов каждая из сторон, – заметил Тони Дэлвуд, гендиректор Gresham House Asset Management. – Если будет какая-то неопределенность, это приведет к волатильности".

Инвесторы также продолжают анализировать все ухудшающиеся перспективы новых дополнительных расходов для поддержки экономики.

Демократы палаты представителей накануне вечером представили законопроект поддержки при пандемии на 2,2 трлн долларов. Спикер Ненси Пелоси, скорее всего, сегодня вечером обговорит это с министром финансов Стивеном Мнучиным. Однако, по словам аналитиков, конгресс теперь сосредоточил внимание на выборе нового судьи Верховного суда.

"Учитывая ситуацию с Верховным судом и одновременное нежелания демократов помочь Трампу с крупным налогово-бюджетным стимулированием перед выборами, что-либо вряд ли будет принято", – заметил Себастьян Маккэй, менеджер по смешанным портфелям в Invesco.

Секторы S&P 500, которые способствовали росту индекса широкого рынка в понедельник, во вторник развернулись вниз. В частности, финансовый сектор упал на 1,2%, а нефтегазовый сектор опустился на 2,7%. При этом фьючерсы на нефть WTI на NYMEX упали на 3,2%, до 39,29 доллара за баррель, с начала года снизившись на 36%.

Акции Abbott Laboratories выросли на 0,7%. Трамп заявил, что в разные части США будут поставлены 150 млн быстрых тестов на коронавирус, производимых этой фармацевтической компанией.

Бумаги Inovio Pharmaceuticals упали на 6,8% после того, как биотехнологическая компания сообщила о приостановке тестирования вакцины от Covid-19 в связи с тем, что у Управления по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов США появились вопросы к процедуре испытаний.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 просел на 0,5%. Число случаев заражения коронавирусом в Европе продолжает расти, что увеличивает риск введения более жестких ограничительных мер правительствами региона.

В Азии ключевые индексы завершили торги разнонаправленно. Shanghai Composite набрал 0,2%, а Hang Seng упал на 0,9%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 0,644% против 0,661% в понедельник.

— Авторы Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com, Karen Langley, karen.langley@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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