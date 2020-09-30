Бюджетный законопроект не принят, он прошел последнее процедурное голосование перед его принятием.

ВАШИНГТОН, 30 сен /ПРАЙМ/. Сенат США в ходе процедурного голосования проголосовал за прекращение дебатов по временному бюджету, что позволит в ближайшее время принять законопроект и предотвратить шатдаун федерального правительства, свидетельствуют результаты голосования.

Законопроект принимает меры для финансирования федерального правительства до 11 декабря — то есть после выборов 3 ноября.

В США существует правило, когда без принятого бюджета федеральное правительство должно сокращать работу. Крайним сроком для принятия бюджета на данный момент было 30 сентября — конец финансового года.