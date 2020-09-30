МЕХИКО, 30 сен /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро передал Национальному учредительному собранию проект антисанкционного закона и попросил утвердить его для борьбы с внешней агрессией.

"Я пришел сегодня, чтобы попросить учредительную власть обсудить и одобрить конституционный закон, который предоставит венесуэльскому государству институциональные и правовые инструменты для противостояния и преодоления извращенной агрессии, которой подверглась наша страна", — сказал Мадуро во время выступления в парламенте.

По словам президента, в результате санкций с 2014 по 2019 год Венесуэла потеряла 99% внешних валютных доходов. В абсолютных величинах доход от экспорта сократился с 56 миллиардов долларов до менее 400 миллионов долларов в 2019 году.

Мадуро подчеркнул, что экономический удар был сосредоточен на государственной нефтегазовой корпорации PDVSA, которая с 2014 года на две трети сократила производство — сокращение составило 1195 миллионов баррелей.

"Мы начали дискуссию о создании правового щита, институциональной основы для нового этапа, на котором мы можем выйти из объективных трудностей с новаторскими методами", — добавил политик.

США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.