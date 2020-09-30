БУЭНОС-АЙРЕС, 30 сен /ПРАЙМ/. Венесуэла изучает возможность использования криптовалют в торговле, помимо национальной петро, это могут быть как частные, так и государственные инструменты, сообщил президент страны Николас Мадуро.

Во вторник он представляет в Национальном учредительном собрании антисанкционный закон, направленный на стимулирование развития различных секторов страны.

"Антисанкционный закон – это первый ответ… для придания новых сил применению петро и других криптовалют, национальных и мировых, во внутренней и внешней торговле, чтобы можно было использовать все криптовалюты мира, государственные и частные. Это важный проект, который находится в развитии", — сказал Мадуро. Трансляция его выступления велась в Twitter.