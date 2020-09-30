МЕХИКО, 30 сен /ПРАЙМ/. МИД Эквадора объявил о подписании соглашения о помощи в целях развития с США на сумму 62,5 миллиона долларов в рамках механизма USAID.

"Это результат напряженной работы наших правительств, обновленной политики и отношений сотрудничества, которые развивает правительство президента Ленина Морено", — говорится в коммюнике, опубликованном на сайте МИД Эквадора.

Соглашение было подписано министром иностранных дел Гальегосом и заместителем администратора по Латинской Америке и Карибскому бассейну Агентства США по международному развитию USAID Майклом Эдди 24 сентября 2020 года и обнародовано во вторник.

USAID прекратил свою деятельность в Эквадоре и покинул страну по просьбе президента Рафаэля Корреа осенью 2014 года. Правительство обвинило организацию в финансировании оппозиции и вмешательстве во внутренние дела страны, после чего были заморожены программы помощи в объеме 32 миллионов долларов.

Министр иностранных дел Гальегос подчеркнул, что возвращение USAID в страну происходит в то время, когда Эквадор, как и многие страны региона, сталкивается с большими проблемами в поддержании международного сотрудничества.

Мероприятия по достижению целей развития, оговоренные в новом договоре, будут включать поддержку усилий гражданского общества по защите прав человека, борьбе с коррупцией, защите уязвимых групп населения, включая коренные народы, и в основном направлены на цели устойчивого развития ООН.