МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Рост пользователей интернета и его дальнейшее проникновение в повседневную жизнь по мере развития новых технологий неизбежно будет сопровождаться увеличением числа кибератак, в которых будут использоваться квантовые вычисления и искусственный разум, считают опрошенные РИА Новости в связи с празднованием Дня интернета в России эксперты.

День интернета в России начали праздновать с 30 сентября 1998 года с подачи компании IT Infoart Stars, предложившей провести перепись "населения рунета", которая показала, что доступ к интернету тогда имел миллион россиян. В августе текущего года замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин сообщал, что пользователями интернета являются около 100 миллионов человек из 145 миллионов населения РФ.

По мере роста числа пользователей рунета, как отмечает руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев, стремительно развиваются и киберугрозы.

"Злоумышленники постоянно совершенствуют свои инструменты и методики, используя новейшие автоматизированные средства, возможности искусственного интеллекта, оперативно адаптируют фишинговые атаки под актуальные темы. … Число атак будет только расти, многие из них станут многовекторными, внешние злоумышленники все чаще будут пытаться похищать информацию из компаний с помощью злонамеренных инсайдеров. То есть многие атаки ближайшего будущего не будут иметь ярко выраженного вектора, что повышает сложность защиты информации", — считает он.

"Огромную угрозу представляет развитие квантовых вычислений: теоретически уже через несколько лет хакеры, используя квантовый компьютер, смогут взломать любую систему шифрования, если к тому времени не будут разработаны более совершенные криптографические алгоритмы. Остановить лавину атак можно только коллективными усилиями государства, производителей средств защиты информации, бизнеса и пользователей", — полагает эксперт.

Руководитель исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева отметила, что рынок киберпреступных услуг в даркнете растет — преступные группировки создают общие площадки для продажи украденных данных, злоумышленники также совершенствуют вредоносное ПО: оно становится многофункциональным и содержит методы обхода классических средств защиты.

"Атаки на личные устройства пользователей не потеряют актуальности. Сейчас, чтобы похитить какие-то данные или украсть деньги с банковского счета, преступникам необходимо атаковать мобильные устройства. Скорее всего, атакующие будут совмещать атаки на устройства с методами социальной инженерии – рассылать фишинговые сообщения со ссылками на вредоносное приложение или распространять трояны под видом популярных приложений", — ожидает она.

ЦИФРОВОЙ СЛЕД

"Основной вызов кибербезопасности, с которым предстоит столкнуться в России, – это, в первую очередь, доступ к данным и противоправное их использование злоумышленниками. Сегодня каждый человек оставляет очень большой цифровой след, что фактически приводит к нарушению привычных методов надежной коммуникации", — говорит технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.

"Легко вспомнить нашумевшие в 2000-2010-х годах случаи социальной инженерии, когда мошенники от лица близких родственников вымогали у жертвы деньги. Подобные тактики находятся в арсенале злоумышленников столетиями. Разница в том, что эксплуатация таких методов в 2020 году становится проще, поскольку злоумышленники сегодня знают о пользователе гораздо больше: какими банками он пользуется, где живет, кто его родственники и друзья, где человек проводит время", — отмечает он.

Эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов, в свою очередь, прогнозирует более активное использование программ-шифровальщиков информации против организаций. Он советует пользователям установить на разные аккаунты разные пароли из 12 символов и более, включить двухфакторную авторизацию везде, где это возможно, перепроверять адреса сайтов, на которых вводится личная и платежная информация и не переходить по сомнительным ссылкам в почте, соцсетях и мессенджерах.

Помимо этого рекомендуется не совершать онлайн-покупки через общественный Wi-Fi, не передавать пароли и данные карты незнакомцам, скачивать приложения только из официальных магазинов, регулярно обновлять операционную систему и программы, а также установить надежное защитное решение в том числе и на мобильные устройства.