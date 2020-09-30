МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Россия за последнее десятилетие имеет самый высокий прирост по численности пожилых людей — с 18,2% от общего числа до 22,4%, сообщила РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

Она напомнила, что 1 октября отмечается День пожилых людей, к которым относятся те, кому от 60 и больше лет. Порог в 60 лет носит условный характер – для определения поколений, для установления пенсионного возраста. На начало 2020 года в России проживали более 32 миллионов человек старше 60 лет. Всего же в России более 146 миллионов жителей.

"За последние 10 лет наблюдался самый высокий прирост численности пожилых людей – почти на 7 миллионов человек, а их доля увеличилась с 18,2 до 22,4%, так как в него вошли рожденные в 1950-е годы, годы так называемой "компенсационной" послевоенной рождаемости", — сказала Егорова, основывая свои выводы на данных Росстата.

По ее словам, "стоит отметить, что сейчас в старшем возрасте те, кто родился в страшные военные и послевоенные годы, годы разрухи и недостатка во всем – еде, одежде, жилье".

"И несмотря на это, а может быть, и благодаря этому, наши бабушки и дедушки социально более активны", — считает эксперт.

В целом по России среди всех женщин 26,72%, а среди всех мужчин 17,31% — лица старшего возраста. "Такая разница – это прежде всего эхо войны и сверхсмертность российских мужчин в средних возрастах", — объясняет Егорова.