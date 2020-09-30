МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Число новых случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 481, до 1 176 286, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 481 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2170 (25,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число случаев COVID-19 зафиксировали за сутки в Москве — 2308, в Санкт-Петербурге выявили 276 случаев, в Подмосковье — 222, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 1 176 286 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,7%.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции также сообщил журналистам, что за сутки в РФ 5858 человек выписаны после COVID-19, за все время — 958 257.

За сутки в России скончались 177 человек с COVID-19, за все время — 20 722.