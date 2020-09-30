МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Акционеры ПАО "Высочайший" (GV Gold) одобрили дивиденды по результатам первого полугодия 2020 года в размере 54,561436086 рубля на акцию, следует из сообщения компании.

"Принять решение о выплате дивидендов общества по результатам первого полугодия 2020 года денежными средствами в размере 54,561436086 рубля (пятьдесят четыре рубля 56,1436086 копеек) на 1 обыкновенную акцию общества без учета удерживаемых налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Реестр на получение дивидендов закрывается 15 октября.

Финальные дивиденды компании по итогам 2019 года составляли почти 1,5 миллиарда рублей, из расчета 27,2789448 рубля на акцию, а по итогам первого полугодия прошлого года — 14,927037719 рубля на акцию, или в целом примерно 820,7 миллиона рублей.

Основные акционеры "Высочайшего" — председатель правления Ланта-банка Сергей Докучаев, его заместитель Наталия Опалева и гендиректор ЗАО "ЛТ-Ресурс" Валериан Тихонов, которым принадлежит по 20,36% акций. Структуры Black Rock контролируют 17,99% золотодобывающей компании. Ее уставный капитал разделен на 54 миллиона 983,89 тысячи обыкновенных акций.

"Высочайший" входит в десятку ведущих золотодобывающих компаний России, запасы оцениваются в 4,4 миллиона унций. Ключевые предприятия и проекты расположены в Иркутской области и Якутии. В активе компании три производственные бизнес-единицы, включая шесть золотоизвлекательных фабрик, и широкий портфель, более 20, добычных и разведочных лицензий. В 2019 году производство золота сократилось на 15% — до 260 тысяч унций.