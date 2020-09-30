МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021-2023 годы, который предполагает постепенный переход от его дефицита к профициту, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Бюджет фонда на 2021 год сформирован по доходам в сумме 9 триллионов 101,84 миллиарда рублей (7,9% ВВП), расходам – 9 триллионов 596,68 миллиарда (8,3% ВВП), то есть с дефицитом 494,84 миллиарда рублей.

При этом не связанные с формированием средств для финансирования накопительной пенсии доходы планируются уровне 9 триллионов 32,3 миллиарда рублей, расходы – 9 триллионов 567,5 миллиарда.

По оценке кабмина, средний размер пенсии увеличится за 2021 год на 5% и к концу года достигнет 15 781,97 рубля. При этом страховая пенсия за год вырастет до 16 245,8 рубля (рост на 5,1%), по старости для неработающих пенсионеров – до 17 406,05 рубля (рост на 5,7%), социальная пенсия – до 10 122,46 рубля (рост на 2,6%).

Среднегодовой размер накопительной пенсии составит в 2021 году 1018 рублей, в 2022 году — 1932 рубля, в 2023 году — 2012 рублей, а среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты — 2101 рубль, 2306 рублей и 2510 рублей, соответственно.

На 2022 год доходы ПРФ планируются на уровне 10 триллионов 15,14 миллиарда рублей, расходы – 10 триллионов 109,97 миллиарда, на 2023 год – 10 триллионов 565,2 миллиарда и 10 триллионов 512,7 миллиарда, соответственно. Таким образом, если в 2022 году еще его бюджет планируется с дефицитом 94,83 миллиарда рублей, то уже на следующий год ожидается профицит 52,5 миллиарда.

При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.