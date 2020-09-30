МОСКВА, 30 сен —ПРАЙМ. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС, подведомственен Роспатенту) выдал государственному научному центру вирусологии и биотехнологии "Вектор" патенты на созданную вакцину от COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил патенты на созданную им вакцину от COVID-19", — сказал собеседник агентства.

Ученые разработали вакцину, содержащую фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены. Вакцина на их основе вызывает иммунную реакцию против COVID-19 и в дальнейшем способствует развитию иммунитета. "Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса", — пояснили в Роспатенте.

Авторы изобретения — сотрудники центра "Вектор" Ильназ Иматдинов, Мария Бочкарева, Елена Прудникова, Антон Тишин, Олег Пьянков, Елена Гаврилова и Ринат Максютов.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение 1 миллиарда доз такой вакцины. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют произвести 0,5 миллиарда доз за год.