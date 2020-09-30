МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки, в России могут ввести дополнительные ограничения, для борьбы с пандемией COVID-19, сообщает REN TV со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры. Все зависит от динамики заболеваемости", — сообщила она.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что число новых случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 481.