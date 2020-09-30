МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Туроператоры сходятся во мнении, что объявленные мэром Москвы Сергеем Собяниным длинные каникулы и рекомендации работодателям отправить сотрудников на удалённую работу вызвали всплеск спроса на туристические поездки в начале октября, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Мэр Москвы Сергей Собянин установил для школьников каникулы с 5 по 18 октября включительно, соответствующий указ опубликован на сайте мэра. На этот же период приостановлено посещение государственных детских досуговых организаций. Кроме того Собянин сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Также мэр рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу.

"За последние два дня, после того как мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении осенних школьных каникул до двух недель, количество запросов на отдых резко увеличилось. Мы пока не можем сказать, какой объём сейчас продаж на эти две недели, но люди активно звонят и спрашивают о вариантах отдыха. Операторы предполагают, что на начало октября действительно придётся всплеск спроса, связанный именно с длинными каникулами", — сказала Ломидзе.

Она так же напомнила, что многие сотрудники предприятий, которые уже уходят на удалённую работу, не намерены сидеть дома, а предпочитают работать онлайн непосредственно с курортов.

"Совокупность этих обстоятельств привели к тому, что резко вырос спрос на Краснодарский край, Крым, Ставропольский край. Курорты Анталии тоже вошла в десятку востребованных направлений, но примерно на 7-ом месте, уступая не только южным российским направлениям, но и Алтаю, Казани, Калининградской области", — уточнила собеседник агентства.

"Я думаю, что россияне отдают предпочтение отечественным направлениям потому, что в условиях повышенной опасности заражения COVID-19 им спокойнее путешествовать по родной стране, чем за границей. Люди просто хотят захватить ещё немного солнца, так как многим из них летом так и не удалось отдохнуть", — прокомментировала ситуацию представитель АТОР.