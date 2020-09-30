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МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Мессенджер Telegram запустил функцию комментариев в каналах, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

"Сегодня мы добавляем встроенную функцию комментариев в каналах. После обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах, в том числе и в этом", — говорится в сообщении.

Дуров отметил, что комментарии будут похожи на групповой чат, то есть все комментарии будут прикреплены к определенному каналу. Он также отметил, что комментаторы смогут оставлять голосовые сообщения или GIF-изображения, а администраторы каналов смогут ввести соответствующие ограничения.

Кроме того, Дуров объявил о запуске поисковых фильтров в Telegram. "Еще одна функция, которая появится после обновления, это поисковые фильтры… Очевидной целью фильтров является упрощение поиска сообщений. Однако их можно также использовать для любого типа вложений в чатах и каналах в хронологическом порядке", — отмечается в сообщении.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".