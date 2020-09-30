МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Мессенджер Telegram запустил функцию скрытия администраторов групповых чатов, рассказал основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Ранее в среду он сообщал, что после установления обновления мессенджера в Telegram появятся комментарии в каналах и фильтры для упрощения поиска.

"Наконец, мы сегодня представили (функцию — ред.) анонимных администраторов для групповых чатов… Создатель группы может сделать любого администратора, включая себя, анонимным. После этого администрация исчезнет из списка участников канала и будет публиковать сообщения от имени группы", — сообщил Дуров.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".