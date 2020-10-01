МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Цифровая маркировка парфюма, фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек становится обязательной в России с 1 октября 2020 года, говорится в соответствующем распоряжении правительства.

Предполагается, что новый механизм позволит снизить долю нелегальной продукции в стране. По экспертным оценкам, на которые ссылается оператор системы маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), доля нелегального оборота на парфюмерном рынке достигает 20%.

Маркировка предусматривает нанесение производителями и импортёрами на каждый товар цифрового кода Data Matrix, внешне похожего на QR-код. Он будет содержать данные о производителе и движении товара от завода до магазина.

При продаже продукции на онлайн-кассе система будет уведомлять продавца о контрафакте. Кроме того, сам потребитель сможет проверить подлинность товара, отсканировав код через специальное мобильное приложение "Честный знак".

Стоимость одной такой метки составит 50 копеек без учета НДС. Цифровые коды будет выдавать оператор системы маркировки, дочерняя компания ЦРПТ — "Оператор-ЦРПТ". ЦРПТ — совместный проект USM Алишера Усманова ("Петер-сервис", 50%), госкорпорации "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

"На 24 сентября в системе "Честный знак" зарегистрировано более 5600 участников оборота парфюмерии и 700 – фототоваров. Их количество будет увеличиваться, так как, например, в парфюмерии еще год разрешается продажа немаркированных остатков, произведенных или ввезенных до 1 октября 2020 года", — заявили в ЦРПТ.

В Центре уверены, что производители и импортеры не повышают цены на парфюмерию и фототовары из-за маркировки. "Для них это дополнительная возможность привлечь лояльных потребителей и увеличить присутствие за счет обеления рынка", — пояснили в ЦРПТ.