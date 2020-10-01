МВФ одобрил кредит Эквадору на $6,5 млрд - президент страны
КИТО, 1 окт /ПРАЙМ/. Международный валютный фонд одобрил кредит в размере 6,5 миллиарда долларов для Эквадора, сообщил журналистам президент страны Ленин Морено.
"Я сообщаю, что кредит МВФ сегодня в 10.30 (18.30 мск) был единогласно одобрен. Прекрасная новость", — сказал он.
Программа рассчитана на 27 месяцев.
Морено отметил, что средства будут направлены на поддержку пострадавших от пандемии коронавируса.
https://1prime.ru/News/20201001/832096293.html