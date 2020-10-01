1 октября (Dow Jones). Цены на медь в среду выросли, направляясь в сторону многолетнего максимума, достигнутого в середине сентября. Промышленный металл дорожает на фоне выхода данных, демонстрирующих ускорение темпов восстановления экономики Китая.

Декабрьские фьючерсы на медь на COMEX отметились ростом на 1,4%, до 3,0325 доллара США за фунт, приближаясь к недавнему пику 3,1160 доллара за фунт, достигнутому 18 сентября.

Медь в текущем году подорожала примерно на 8%, а за последние шесть месяцев – прибавила около 40% после масштабных продаж, происходивших в начале года. Тогда цены упали на фоне карантинных ограничений в Китае, однако позже стали расти ввиду восстановления китайской экономики.

На Китай приходится примерно половина от общемирового спроса на медь, а основным потребителем металла является обрабатывающая промышленность. Медь широко применяется в производстве многих товаров: от электромобилей до смартфонов.

В среду стало известно, что официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора КНР в сентябре отметился более существенным ростом, чем ожидалось. Такие данные указывают на устойчивость восстановления китайской экономики после того, как число новых случаев заражения коронавирусом в стране перестало расти. Тем временем другой индикатор, рассчитываемый частной компаний, тоже указал на продолжающееся восстановление производственной активности в КНР, отчасти обусловленное стимулирующими мерами со стороны государства.

В Китае период восстановления экономики характеризуется устойчивыми темпами роста ВВП, тогда как некоторые эксперты ожидают, что в США и Европе процесс восстановления замедлится в связи с более высокой заболеваемостью коронавирусом.

Цены на медь в значительной степени зависят от экономики Китая и обрабатывающей промышленности. По этой причине динамика котировок меди оказалась лучше динамики цен на другие сырьевые товары, в частности, нефти, которые сильнее пострадали из-за пандемии и более тесно связаны с транспортным сектором.

Рассчитываемый Citigroup индикатор, отслеживающий конечное потребление меди в Китае в различных секторах, таких как производство бытовой техники, также свидетельствует об устойчивом спросе на этот металл. Среднее 3-месячное значение этого индикатора достигло максимума с начала 2017 года. По словам аналитиков Citi, это говорит о V-образном восстановлении китайской экономики.

Трейдеры будут отслеживать экономическую активность в Китае в течение восьмидневных выходных, которые начинаются в четверг. Однако некоторые аналитики также предупреждают, что волатильность на рынке промышленных металлов может усилиться, поскольку во время этих каникул будет отсутствовать ключевой источник ликвидности. Ход торгов на рынке цветных металлов во время азиатской сессии часто определяет динамику котировок в Лондоне и Нью-Йорке.

Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX в среду показали рост на 2,4%, до 40,22 доллара за баррель, после того, как официальные данные показали, что нефтяные запасы в США на прошлой неделе неожиданно сократились. В последнее время котировки WTI держались около 40 долларов за баррель после восстановления, наблюдавшегося летом. Восстановление спроса на нефть в США замедлилось, и аналитики пытаются понять, когда нормализуется ситуация с международными путешествиями.

— Автор Amrith Ramkumar, amrith.ramkumar@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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