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ВАШИНГТОН, 1 окт /ПРАЙМ/. Сенат США вслед за палатой представителей принял временный бюджет до 11 декабря, позволив предотвратить шатдаун федерального правительства, свидетельствуют результаты голосования.

За законопроект объемом в 1,4 триллиона долларов проголосовали 84 сенатора, 10 были против.

Чтобы законопроект стал законом, его должен подписать президент Дональд Трамп.

Законопроект принимает меры выполнения федерального бюджета до 11 декабря, что дает партиям в конгрессе и Белому дому сосредоточиться на выборах 3 ноября.

В США существует правило, когда без принятого бюджета федеральное правительство должно сокращать работу. Крайним сроком для принятия бюджета на данный момент было 30 сентября — конец финансового года.

Несмотря на согласие партий в том, что бюджет должен выполняться, по-прежнему отсутствует компромисс по дальнейшим мерам поддержки экономики. Переговоры на этот счет находятся в стагнации с начала августа. Демократы в конгрессе предлагают потратить на эти цели 2,2 триллиона долларов, Белый дом на это пока не согласился. Конгресс уже ранее выделил на поддержку экономики при коронавирусе более 3 триллионов долларов.