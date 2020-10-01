ВАШИНГТОН, 1 окт /ПРАЙМ/. Министр финансов США Стивен Мнучин отверг пакет поддержки экономики на 2,2 триллиона долларов, предложенный демократами в палате представителей.

"Мы не будем заключать сделку на 2,2 триллиона долларов", — заявил Мнучин в интервью Fox Business Network.

На вопрос, согласен ли он на выделение 1,5 триллиона долларов, Мнучин ответил: "Да, в этом районе".

Переговоры между демократами и Белым домом безуспешно продолжаются с начала августа, когда истекло действие предыдущего пакета поддержки экономики в связи с коронавирусом. Конгресс потратил на эти цели уже более 3 триллионов долларов.