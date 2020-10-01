ВАШИНГТОН, 1 окт /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп объявил новые меры для расширения добычи редкоземельных металлов, сообщил Белый дом.

Трамп подписал указ, в котором объявляет общенациональный режим чрезвычайного положения по этому вопросу — эта формулировка позволяет исполнительной власти расширять свои полномочия по той или иной проблеме. Министерствам и ведомствам предписано разработать меры по восстановлению производства в США.

"Я постановил, что ненужная зависимость нашей страны от иностранных противников по вопросу критически важных полезных ископаемых, как в обработанном, так и в необработанном виде, является необычной и экстраординарной угрозой… национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Таким образом, я объявляю общенациональное чрезвычайное положение для борьбы с этой угрозой", — говорится в указе Трампа. Редкоземельные металлы широко применяются в оборонной индустрии.

По словам Трампа, США должны значительно расширить свой потенциал в добыче и обработке этих полезных ископаемых.

"У США нет местного производства 14 критически важных минералов, и США полностью зависят от импорта в удовлетворении своего спроса", — пояснил Трамп. По его словам, он особо обеспокоен тем, что США зависят в этом вопросе от Китая.

"США сейчас импортируют 80% своих редкоземельных металлов напрямую из Китая, и из оставшейся части некоторая доля поступает из Китая не напрямую, через другие страны", — говорится в указе. Трамп обвинил Китай в "агрессивной экономической деятельности", которая уничтожила собственную добычу в США и сделала КНР монополистом.

Кроме того, США слишком зависят от Китая в импорте таких широко встречающихся минералов, как барит и графит.

Трамп уже подписывал указ о расширении добычи редкоземельных металлов в 2017 году. Администрация Трампа также расширила гранты на исследования и выстраивание собственной цепочки поставок этих полезных ископаемых.