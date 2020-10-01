МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Каждый пятый работодатель планирует повысить зарплаты сотрудникам до конца года, а выплачивать премии по его итогам будет каждый второй, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости.

Сервис провел исследование и выяснил, планируют ли российские работодатели повышать зарплаты сотрудникам и выплачивать премии в 2020 году. В опросе приняли участие более одной тысячи работодателей из всех регионов страны.

"Так, 22% опрошенных представителей бизнеса планируют до конца года увеличить зарплаты своих сотрудников, 78% — не планируют", — показало исследование.

При этом выплачивать премии будет абсолютное большинство компаний (57%), а 43% российских работодателей от премий в этом году отказались.

"Финансовая мотивация — один из способов удержать хороших и профессиональных сотрудников. Хочу отметить, что по итогам нашего исследования, 31% респондентов отметили фактор неготовности работодателей к повышению зарплаты как решающий при увольнении", — прокомментировал коммерческий директор сервиса "Работа.ру" Владимир Корицкий.

"Работа.ру" — сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему Сбербанка. На сервисе размещено более 17,4 миллиона резюме, зарегистрировано более 485 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий каждый месяц.