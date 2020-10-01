МОСКВА, 1 окт — РИА Недвижимость. Спрос на аренду загородной недвижимости Подмосковья снова показывает рост, но ажиотажа весеннего периода на рынке пока не наблюдается, отмечают опрошенные РИА Недвижимость эксперты.

СПРОС: ВЗЛЕТ И СНОВА ВЗЛЕТ

На фоне пандемии из-за коронавируса весной этого года риелторы фиксировали резкий рост интереса к загородной недвижимости Подмосковья. Сначала резко увеличился интерес к аренде коттеджей, что простимулировало спрос и на покупку, говорит директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова. По сравнению с прошлым годом в начале весеннего карантина спрос на аренду загородного жилья превышал докризисные показатели в 3 раза, констатирует она.

Начавшийся в марте ажиотаж стал постепенно снижаться в июне, когда были ослаблены карантинные меры, отмечает руководитель направления первичной недвижимости "Авито Недвижимость" Дмитрий Алексеев. Он предполагает, что сейчас, в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки и повсеместных разговоров о "второй волне" пандемии, спрос и на продажи, и на аренду снова увеличится. "По состоянию на начало осени спрос на долгосрочную аренду загородного жилья вырос в годовом выражении на 58%. Что касается продаж, мы видим увеличение интереса к приобретению загородной недвижимости по всей стране в годовом выражении на 51%", — приводит данные Алексеев.

Вместе с ростом заболеваемости и вводом новых ограничительных мер и переводом сотрудников на частичную удаленку, интерес к аренде домов стал снова увеличиваться, комментирует главный эксперт аналитического центра "Циан" Виктория Кирюхина. "Мы действительно наблюдаем начало второй волны спроса на аренду домов, которая будет не столь масштабной (как весной — ред.). Причем к покупке коттеджей интерес практически не меняется", — говорит она.

В специализирующихся на строительстве загородной недвижимости девелоперских компаниях с последним не соглашаются. Председатель совета директоров группы компаний Kaskad Family Валерий Мищенко отмечает, что за лето и первый месяц осени темпы реализации объектов выросли в 3 раза относительно уровня 2019 года. "За этот период было выкуплено все готовое. Ажиотаж не спадает, и вторая волна, конечно, способствует тому, что люди обращаются к нам", — говорит он.

Растут продажи коттеджей и у Good Wood Development, сообщает директор по продажам Валерий Лукинов. "Мы не ожидаем, что уровень спроса на загородную недвижимость изменится в ближайший год. Он будет ожидаемо высоким", — говорит он, отмечая, что цены на дома будут незначительно повышаться "из-за увеличения стоимости доски".

Сейчас загородный рынок не столкнулся с пиковыми значениями спроса и разобраны не все лоты, отмечают в "Метриум Премиум".

"Пока мы не видим такой паники, как весной, и еще – лето на даче совсем не то же самое, что осень. Многие не видят разницы, сидеть в четырех стенах в городе или за городом, и не торопятся снимать дом", — говорит управляющий директор сети офисов "Миэль" Мария Жукова.

ЦЕНА И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На рынке аренды сегодня присутствует достаточно много интересных вариантов в любой ценовой категории, рассказывает Алексеев из "Авито Недвижимость". Так, в сегменте долгосрочной аренды самый дорогой вариант в Подмосковье обойдется в 2,5 миллиона рублей в месяц, а наиболее бюджетный можно снять за 12 тысяч. В категории краткосрочного найма сдаются коттеджи от 4 до 55 тысяч рублей в сутки.

В "Миэль" достаточное предложение объясняют и тем, что многие собственники, у которых дома простаивали, тоже решили заработать, при этом они не "заламывают" цены, понимая, что ажиотажа больше нет.

"Выбор домов в аренду увеличивается вместе с началом учебного года (многие отказались от продления договора, поскольку дети пошли в школу в Москве)", — говорит Кирюхина. Объем предложения загородных домов в аренду сегодня составляет около 2,9 тысячи лотов против 2,4 тысячи еще в конце августа, отмечает она.

В сегменте продаж, по словам эксперта из "Авито Недвижимость", к концу августа средняя цена загородного дома в Подмосковье составляла 3,5 миллиона рублей, что на 14 % выше, чем в мае, когда началось постепенное увеличение цен.

"Интерес к покупке дома, в отличие от аренды, не изменился. Аренда в принципе всегда первой реагирует на любые изменения – сегмент продаж более инертный, поэтому возможный прирост активности стоит ждать не ранее первой декады октября", — подытожила Кирюхина из "Циан".