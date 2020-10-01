МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Группа компаний S7, владеющая плавучим космодром "Морской старт", оценивает затраты на возобновление запусков с плавучего космодрома в 29 миллиардов рублей, из которых 15 миллиардов необходимы на восстановление пусковой платформы и создания новой легкой ракеты, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил журналистам, что предварительная сумма на восстановление "Морского старта" составляет около 35 миллиардов рублей. В свою очередь до этого стало известно, что "Росатом" оценивает затраты на восстановление в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года — или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции.

"Затраты на восстановление комплекса и создание своими силами новой легкой ракеты в 2020-2022 годы оцениваются специалистами S7 в 15 миллиардов рублей", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что еще 14 миллиардов рублей уже потрачены на покупку "Морского старта", его перевозку в Россию и решение других задач, связанных с проектом.

РИА Новости пока не располагает комментарием пресс-службы S7.

Говоря о легкой ракете, собеседник сообщил, что речь идет о носителе стартовой массой около 65 тонн и высотой примерно 30 метров. На первой ступени предлагается использовать двигатели РД-108А. Это двигатель, который сейчас используется на второй ступени ракет "Союз".

Ранее сообщалось, что Центр разработок группы компаний S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью.

Как указывается на сайте центра, в перспективе наработки по многоразовой легкой ракете будут использованы для промышленного изготовления ракеты-носителя среднего класса.

С 2014 года, после событий на Украине, космодром "Морской старт" остался без ракеты "Зенит", которую производили на Украине из российских комплектующих. В это же время "Роскосмос" приступил к разработке ракеты "Феникс" (сейчас называется "Союз-5", или "Иртыш"), которая должна была заменить "Зенит".

Сейчас именно этот носитель "Роскосмос" предлагает использовать группе S7 для пусков с "Морского старта". Однако первый испытательный пуск новой ракеты с Байконура планируется на 2023 год. В августе вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что морской космодром может возобновить пуски в 2023-2024 годах.

Проект "Морской старт" создан в 1995 году. В 2016 году его приобрела группа S7, а в 2020 году комплекс был перевезен из США в Россию. Стоимость покупки составила 150 миллионов долларов.